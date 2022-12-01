Свежий ветер с исторической свалки
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Временный революционный комитет, а также Генеральная прокуратура РФ приказывают.
I
П Р И К А З (ПРОЕКТ)
29 ноября 2022
В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 14.07.2022 № 277-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьёй 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке подготовки требований о приостановлении деятельности средства массовой информации, о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание, а также о порядке принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
И.В. Краснов
Фото: ТАСС
II
ДЕКРЕТ О ПЕЧАТИ
27 октября (9 ноября) 1917 г.
В тяжкий решительный час переворота и дней, непосредственно за ним следующих, Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков.
Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая власть нарушила таким образом основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати.
Рабочее и Крестьянское правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой фактически скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс.
Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулемёты.
Вот почему и были приняты временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы.
Закрытию подлежат лишь органы прессы:
Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин
P.S.
Приказ Генерального прокурора Краснова никакой «отмены по наступлении нормальных условий общественной жизни» не обещает. Но это и не важно. Обещание Ленина не сбылось, следующие 70 лет как-то обошлись без свободы печати.
Александр Минкин
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Источник: Новая газета
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