Свежий ветер с исторической свалки

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Временный революционный комитет, а также Генеральная прокуратура РФ приказывают.

I

П Р И К А З (ПРОЕКТ)

29 ноября 2022

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 14.07.2022 № 277-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьёй 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке подготовки требований о приостановлении деятельности средства массовой информации, о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание, а также о порядке принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации

действительный государственный советник юстиции

И.В. Краснов

Фото: ТАСС

II

ДЕКРЕТ О ПЕЧАТИ

27 октября (9 ноября) 1917 г.

В тяжкий решительный час переворота и дней, непосредственно за ним следующих, Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков.

Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая власть нарушила таким образом основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати.

Рабочее и Крестьянское правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой фактически скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс.

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулемёты.

Вот почему и были приняты временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы.

Закрытию подлежат лишь органы прессы:

  • призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству;

  • сеющие cмуту путём явно клеветнического извращения фактов;

  • призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого характера.

    • Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни.

    Председатель Совета Народных Комиссаров

    Владимир Ульянов-Ленин

    P.S.

    Приказ Генерального прокурора Краснова никакой «отмены по наступлении нормальных условий общественной жизни» не обещает. Но это и не важно. Обещание Ленина не сбылось, следующие 70 лет как-то обошлись без свободы печати.

    Александр Минкин

    Источник: Новая газета


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