6 захватывающих сериалов про подростков, которые вы захотите посмотреть нон-стоп от начала до конца

“Мой безумный дневник”, 2013



История о жизни подростков 90-х, глазами шестнадцатилетней Рэй, забавной толстушки с ментальными проблемами. Ее близкая подруга Хлоя, не знающая о психических проблемах Рэй, пытается помочь ей справиться с переживаниями и с самой собой, познакомив со своими друзьями: Арчи, Финном, Иззи и Чоппом — “самыми крутыми людьми Линкольншира”. Дальше — истории, смех и подростковые драмы.

“Очень странные дела”, 2016



Фантастическая история ребят-подростков из тихого американского городка 80-х. Загадочные исчезновения, потусторонние миры, подземные секреты и расследования. В сериале переплетены истории дружбы и взаимопомощи, поддержки и любви. В каждой серии появляются новые ключи к разгадке тайн города, но и невероятные подробности, которые снова запутывают героев. Отдельный плюс — за музыку. После просмотра вы будете петь только треки из этого сериала.

“13 причин почему”, 2017



Сериал — экранизация одноименного романа Джея Эшера. Первые тринадцать серий — это тринадцать причин, по которым старшеклассница Ханна Бейкер совершила самоубийство. Подробный рассказ о каждой причине она записала на кассету и отправила их своему лучшему другу и однокласснику, тихому парню по имени Клей Дженсен. Четыре сезона, за время просмотра которых, можно будет немного заглянуть во внутренний мир подростков, понять, как герои справляются с трудностями на своем пути и учатся жить, несмотря ни на что.

“В поисках Аляски”, 2019



В центре событий обычный парень, живущий своей скучной жизнью. Но скучная она до тех пор, пока молодой человек не встречает девушку по имени Аляска. Бонус этого сериала — захватывающие саундтреки. Темы, затронутые в сериале, заставят вас задуматься о жизни и смерти, а также о бытие в целом.

“Темные начала”, 2019



Фэнтезийный сериал-экранизация одноименной трилогии Филипа Пулмана. Это история о девочке Лире, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего друга. В этом мире души людей обретают форму разных животных, каждый из которых всюду сопровождает своего хозяина. На пути героиня встречает как союзников-помощников, так и множество трудностей, преодолеть которые можно только сообща.

“Мы скоро начнем”, 2022



Новый сериал от онлайн-школы “Фоксфорд” про мечты и страхи, принятие себя и самоопределение, пути к большим целям, неудачи и победы на этом пути. Герои сериала — Никита, Вика и Рили — друзья-подростки, которые учатся в онлайн-школе и никогда не встречались в реальности. Это не мешает им создать свою арт-команду и начать свой путь в мир большого искусства. Сериал касается не только темы самоопределения и командного духа, но и рассказывает о социализации детей в онлайн-школе, интернет-травле и буллинге, выходя за рамки внутренних конфликтов подростков и подсвечивая глобальные проблемы, которые с каждым годом только усугубляются.