 

Принц Гарри и Меган Маркл стали соперниками и сыграли в настольный теннис для нового промо-ролика Invictus Games 2023

01.12.2022, 14:58, Разное
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Накануне самая обсуждаемая пара британской монархии принц Гарри и Меган Маркл появились в новом черно-белом промо-ролике соревнований Invictus Games 2023 в непривычных для себя амплуа. Специально для видео они, наряду с профессиональными спортсменами, стали соперниками в шутливой игре в настольный теннис. 

Вы готовы? Невероятный опыт под названием Invictus Games все ближе, – гласит официальное описание. – Станьте частью грандиозного мероприятия и ощутите силу спорта в Дюссельдорфе 9-16 сентября 2023 года. Билеты на церемонии открытия и закрытия уже доступны!

Invictus Games (“Игры непобежденных”) пройдут в Дюссельдорфе, Германия, в сентябре следующего года. Ежегодные семидневные соревнования посвящены раненым военнослужащим и ветеранам боевых действий. Отметим, что это мероприятие занимает в сердце принца Гарри особое место — он основал Invictus Games после службы в Афганистане. Также именно на этих соревнованиях Меган и Гарри встретились впервые в 2016 году — принц открывал “Игры” в Торонто, а Меган снималась в сериале “Форс-мажоры”.


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