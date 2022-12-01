Принц Гарри и Меган Маркл стали соперниками и сыграли в настольный теннис для нового промо-ролика Invictus Games 2023

Накануне самая обсуждаемая пара британской монархии принц Гарри и Меган Маркл появились в новом черно-белом промо-ролике соревнований Invictus Games 2023 в непривычных для себя амплуа. Специально для видео они, наряду с профессиональными спортсменами, стали соперниками в шутливой игре в настольный теннис.

Вы готовы? Невероятный опыт под названием Invictus Games все ближе, – гласит официальное описание. – Станьте частью грандиозного мероприятия и ощутите силу спорта в Дюссельдорфе 9-16 сентября 2023 года. Билеты на церемонии открытия и закрытия уже доступны!

Invictus Games (“Игры непобежденных”) пройдут в Дюссельдорфе, Германия, в сентябре следующего года. Ежегодные семидневные соревнования посвящены раненым военнослужащим и ветеранам боевых действий. Отметим, что это мероприятие занимает в сердце принца Гарри особое место — он основал Invictus Games после службы в Афганистане. Также именно на этих соревнованиях Меган и Гарри встретились впервые в 2016 году — принц открывал “Игры” в Торонто, а Меган снималась в сериале “Форс-мажоры”.