Если с мини все понятно, то длина миди вызывает сомнения: как подбирать наряды под сапоги до колена и выше него

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01.12.2022, 14:45, Разное
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Ультрамодные модели обуви приходят и уходят, а классика останется с нами навсегда. Это правило касается и высоких сапог, которые актуальны в осенне-зимнем сезоне. Но если сочетание длины мини и сапог затруднений не вызывает, то как подобрать наряд другого формата? Ответ вы сможете найти в этой статье.

Классический стиль

Сапоги и расклешенная юбка или платье длины миди являются беспроигрышным вариантом для любого случая.

Во-первых, этот формат всегда выглядит актуально, свежо, стильно и сдержанно. Во-вторых, позволяет использовать как плотную осенне-зимнюю ткань юбки, так и легкие плиссированные модели из летящих тканей. Эта комбинация универсальна для данной ситуации. Такой вариант любит использовать в своих выходах Кейт Миддлтон, чей стиль считается безупречным у модных критиков.

Еще одно интересное сочетание – сапоги и юбка-карандаш. В зависимости от модели сапог наряд будет производить разное впечатление. Образ будет выглядеть более современно и модно, если голенище сапог собрано в гармошку, а между сапогами и юбкой останется пространство. Более классический вариант – голенище плотно облегает ногу и плавно сливается с юбкой-карандашом. Если подобрать обувь и низ в одном оттенке, то ноги будут казаться более стройными и длинными.

Модные приемы

Хорошо подобная модель обуви сочетается с кожаной юбкой длины миди. Здесь действует то же правило: если хочется визуально сделать ноги длиннее, подберите единый цвет. Чтобы образ не выглядел скучным, можете надеть сапоги с анималистичным принтом.

Если все же хочется пощеголять в мини, то важно соблюдать баланс. Цветочное платье с длинным рукавом уравновесит вызывающие ботфорты.

В таком образе часто можно увидеть Рианну. Трикотажное платье тоже хорошо сочетается с высокими сапогами.

Для классического варианта подберите однотонное платье и жакет ниже колена. Если зимой вы постоянно мерзнете, то комбинация длинного пуховика и высоких сапог станет идеальным решением проблемы.

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Под такую верхнюю одежду можно смело надевать любые платья и юбки, не боясь прохлады.

Любителям экспериментов

Ключевая особенность и задача высоких сапог – сделать акцент на стройности женских ног. Разнообразие моделей, длины голенища, формы и высоты каблука позволяют легко сочетать эту обувь с множеством нарядов. Например, с худи в стиле оверсайз – главным трендом этого сезона.

С подобном нарядом хорошо смотрятся сапоги с массивной подошвой и минимальным каблуком. Этот образ популяризировали законодательницы мод – Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. Придать атуфиту легкости поможет блуза из тонкой ткани, надетая под худи. Такой лук будет выглядеть стильно и неформально. Популярность набирают комплекты, собранные из разных тканей, например кожи и трикотажа.

Вы можете комбинировать такой наряд и высокие кожаные сапоги, чтобы оставаться в тренде. Современная мода сегодня даже допускает вариант, когда джинсы будут заправлены в сапоги.

Правило здесь одно: не выбирать слишком обтягивающие модели. Лучше всего в этом случае будет выглядеть обувь с широким голенищем.


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