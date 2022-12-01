Как составить элегантный образ на зимние праздники, не усложняя себе жизнь: модные хитрости

Приближаются новогодние праздники и корпоративы. Актуальной становится проблема создания эффектного образа для посещения тех или иных мероприятий.

Если вы хотите выглядеть элегантно и стильно, то не обязательно должны тратить много денег на покупку дорогой одежды. Возьмите на вооружение несколько хитростей по созданию привлекательного лука.

Красивый макияж

Избегайте переизбытка косметики на лице даже в контексте вечернего лука. Лучше сделайте акцент на чем-то одном. Например, вы можете выделить глаза, сделать взгляд более выразительным с помощью мейк-апа смоки айс или макияжа со стрелками (по типу «кошачий глаз»). Либо сделать акцент на губах, сделав их влажными, «сочными», объемными с помощью блеска и помады. Учтите, что если выделяете глаза, то не делайте яркими губы, и наоборот.

Эффектные украшения

Если у вас не слишком нарядная одежда, то вы можете сделать образ праздничным и стильным за счет эффектных украшений. Это могут быть не только серьги и кольца, но также диадема, изысканное колье, изящный браслет, брошь. Красиво смотрятся комплекты из ожерелья и сережек. Они делают образ более завершенным и элегантным.

Блестящие вещи

Вечеринка или корпоратив — это ваше время блистать, ловить на себе восхищенные взгляды. Если в контексте повседневных образов блестящая одежда может быть не слишком уместной, то для посещения торжеств она подходит идеально. Например, вы можете надеть брюки или кофту с блестками и пайетками. Или длинное платье из струящейся блестящей ткани.

Туфли на каблуке или на шпильке

В контексте повседневных образов многие женщины предпочитают носить удобную обувь: челси, лоферы, мокасины и т. д. Однако стоит заменить такую обувь на туфли на шпильках или на каблуках — и лук сразу становится более элегантным и праздничным. Даже вещи из базового гардероба в сочетании с такой обувью смотрятся совсем по-другому. Особенно если туфли расшиты стразами и блестками. Они прекрасно смотрятся с нейтральной одеждой в стиле минимализм базовых оттенков (черного, белого, синего и т.д.).

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Многослойность

Это один из трендов праздничных луков в этом году. Например, вы можете надеть платье без рукавов или на бретелях и сверху набросить накидку. Ваш образ сразу станет более изысканным.

Маленькое черное платье

Незаменимое традиционное изделие для любых официальных и торжественных мероприятий — это маленькое черное платье. Нынче в моде — приталенные платья с поясным ремнем либо с вшитым корсетом. В таком наряде вы однозначно будете казаться стройнее. Сочетайте короткое платье с туфлями на шпильках, а не с ботфортами (чтобы образ не получился провокационным).

Перья

В моде одежда с декором из перьев. Например, это может быть юбка, где низ подола украшен перьями. Или перья могут располагаться на манжетах рукавов платья-блейзера.

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Чтобы еще больше упростить себе задачу, можете использовать не одежду с таким декором, а аксессуары. Например, шляпку.

Вещи цвета металлик

Если вам кажется перебором в образе одежда с декором из пайеток и блесток, тогда присмотритесь к этому варианту. Речь идет о предметах одежды с оттенком металлик. Например, красиво смотрятся золотистые брюки с черной или серой туникой.

Вещи красного цвета

Допустим, у вас есть наряд тотал-блэк. Однако вам кажется, что как для вечеринки он слишком мрачный. Чтобы не усложнять себе жизнь и не покупать новую одежду, просто добавьте предмет гардероба красного цвета. Например, накидку или блейзер.

Бархатная одежда

Вещи из бархата делают любой образ более величественным, царственным, по-королевски роскошным. Самый простой вариант — это сочетать бархатный пиджак с обычными джинсами. Добавьте туфли на каблуках — и вам нарядный лук готов.