 

Росатом за 15 лет работы стал мировым лидером в атомных технологиях

01.12.2022, 14:40, Новости дня
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Госкорпорация «Росатом» за 15 лет со дня своего создания вошла в тройку лидеров на рынке услуг по ядерному топливному циклу, второе место по добыче урана, первое место по обогащению урана и третье место по фабрикации топлива, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, упразднение президентом РФ Владимиром Путиным Федерального агентства по атомной энергии и передача его полномочий и активов ГК «Росатом», позволило собрать не только лучшее, что было создано во времена Минсредмаша, но и внедрить много нового. В результате Росатом стал безусловным мировым лидером в атомных технологиях и успешно вышел в новые секторы экономикипередает ТАСС.

На сегодня в Росатоме функционируют восемь дивизионов: «Ядерный оружейный комплекс» горнорудный, инжиниринговый, топливный, электроэнергетический, машиностроительный, дивизионы REIN (управление зарубежными проектами), «Сбыт и трейдинг» В госкорпорацию входят 350 предприятий в 27 городах, на них работают около 300 тыс.человек.

Объем вырабатываемой электроэнергии на АЭС Концерна «Росэнергоатом» вырос более чем на 50%: с 147,6 млрд квт в час 2005 году до  222,4 млрд квт в час в 2021 году. Консолидированная выручка госкорпорации «Росатом» (без ядерного оружейного комплекса) за 15 лет увеличилась в 4,5 раза прогнозный показатель на 2022 год составил 1,7 трлн рублей.

За 15 лет построены 11 новых атомных энергоблоков на территории Российской Федерации и восемь энергоблоков за рубежом, сегодня строятся два энергоблока на Курской АЭС-2, уникальный энергоблок четвертого поколения с быстрым реактором естественной безопасности БРЕСТ-ОД 300 в Северске. 

Началось строительство плавучих энергоблоков на базе реактора РИТМ-200, первая такая атомная теплоэлектростанция ПАТЭС «Академик Ломоносов» заработала на Чукотке. Планируется сооружение наземной АЭС малой мощности в Якутии.

Росатом строит АЭС в восьми странах, есть договоренности на строительство 34 энергоблоков. В стадии сооружения находятся проекты в Бангладеш, Белоруссии, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Турции.

Также ведется работа по развитию новых направлений деятельности и созданию новых продуктов, выручка по которым выросла в 1,9 раз: с 171 млрд руб. до 335 млрд руб. в 2021 году.

Кроме того, в Росатоме развивается около 80 новых бизнесов: перевозки по Северному морскому пути и создание арктической портовой инфраструктуры, ядерная медицина, цифровизация, аддитивные технологии и другие. Среди заметных результатов на новых направлениях – обновление атомного ледокольного флота, уже приняты в эксплуатацию два новых атомных ледокола «Арктика» и «Сибирь», ведется строительство еще трех.

Кроме того, в Санкт-Петербурге создан первый в Европе стенд для испытания СПГ-оборудования. Росатом уже несколько лет работает над импортозамещением программного обеспечения, создано свыше 70 собственных цифровых продуктов, из которых 20 внесено в реестр отечественного ПО. В РФ создана полная импортонезависимая цепочка производства углекомпозитных продуктов  – от сырья до готовых изделий.

В области альтернативной энергетики и экологии сформированы компетенции по строительству ветроэлектростанций и производству оборудования для них. В Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области построены и запущены шесть ветропарков, ведется строительство еще двух, создана федеральная государственная информационная система по обращению с отходами первого и второго класса.

Организованы разработка и производство оборудования для ядерной медицины. Начато серийное производство гамма-терапевтического комплекса «Брахиум» Создан комплекс для дистанционной лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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