 

Патриарх Кирилл заявил, что Донбасс в настоящий момент является «передней линией обороны Русского мира»

01.12.2022, 14:40, Новости дня
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На сегодняшний день Донбасс стал «передней линией обороны Русского мира» и главной точкой опоры, во главе которой стоят вера и любовь к Отечеству, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с приехавшими из Донбасса детьми в храме Христа Спасителя.

По его словам, Русский мир – это не только Россия, он есть везде, где живут воспитанные в традициях православия и русской морали люди. Патриарх отметил, что у каждого народа есть свои точки опоры в формировании нравственного чувства, русскими точками являются вера и любовь к Отечеству, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что люди, которые «воспринимают чужие мысли, иногда вредные и опасные», начинают строить свою жизнь вопреки интересам своего собственного народа, это «очень опасный путь».

Также он отметил, что основа сохранения человеческой подлинности формируется местом, где он живет, трудится, подрастает. Таким образом формируется любовь к Отечеству – к большому Отечеству, к Русскому миру, любовь к Церкви православной, к русским традициям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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