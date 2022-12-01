Путин поздравил Росатом с 15-летием и отметил уникальный вклад корпорации в обороноспособность России

Работников и ветеранов госкорпорации Росатом с 15-летием компании поздравил президент РФ Владимир Путин, он указал на вклад атомной отрасли в обороноспособность и ядерный паритет страны.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 15-летием Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. За минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики – от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС», – говорится в обращении президента к работникам корпорации.

Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что существенно выросли показатели в выработке электроэнергии, построены новые энергоблоки, в том числе за рубежом. По его мнению, атомная отрасль вносит уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности России.

«Корпорация неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, в цифровых технологиях», – подчеркнул президент.

Также Росатом уделяет много времени для хозяйственного освоения арктических территорий и развития Северного морского пути.

Глава государства подписал закон о создании Росатома 1 декабря 2007 года.

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