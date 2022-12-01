Мнение: Письмо: “На тему воспитания ребенка”

Дети хоть и укрепляют семьи, но немалая часть супружеских ссор происходит из-за детей.

Только люди с хорошими границами умеют уважать мнение второго родителя и считаться с ним.

Большинство же, с плохими, отстаивают свои взгляды так, как будто речь идет о их частной собственности, на которую второй посягает.

evelinka_olga

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Буду рада, если моё письмо на тему воспитания ребёнка попадёт на разбор.

Ребёнку почти 3 года. Ходит в детский сад. И раз в неделю в бассейн, по поводу которого у нас острый конфликт с мужем.

Свекровь против того, чтобы ребёнок ходил в бассейн — “Там непонятно какая вода, она её глотает, может заболеть, простыть, не водите её туда”.

Я же — “за”, мне кажется, пользы от бассейна больше, чем потенциального вреда. Ребёнку очень нравится, она активный малыш, эмоциональный — бассейн даёт ей разряду, укрепляет. Занимаемся плаванием с 2х месяцев, сперва приходил инструктор на дом, потом стали ходить в бассейн.

(Скорее всего дочка недавно пошла в детский сад. Первый год в саду – это период адаптации, когда иммунитет ребенка встречается со множеством новых бактерий и вирусов. Именно поэтому первый год в саду дети часто болеют, организм их накапливает антитела. Задача родителей – сделать протекание болезней максимально легким, не допустить осложнений. Для этого ребенка нельзя переохлаждать и при первых признаках болезни должно начинаться лечение, которое назначает педиатр, в идеале постоянно наблюдающий, знающий особенности ребенка. Иначе простой насморк может перейти в синусит, бронхит, ангину, тяжелые гнойные заболевания, дав хронические осложнения на сердце, почки, мозг. У ребенка слабый иммунитет и его организм очень уязвим. В раннем возрасте + в период адаптации к саду + в холодный период года бассейн желательно исключить, а так же холодные напитки, мороженное и длительные прогулки на холоде)

Раньше муж поддерживал меня, а сейчас перешёл на сторону своей мамы. И категорически запрещает мне водить ребёнка в бассейн. Речь сперва была про вообще, сейчас говорит о зиме. Изменил его мнение случай с болезнью.

В пятницу с дочкой пошли в бассейн. Муж сказал, что заберёт нас после него. Звонит: “Я приехал, выходите”. Занятие закончилось полчаса назад, я не стала сушить волосы ребенку, муж заранее не сказал, когда приедет, но ждать очень не любит, чтобы не заставлять его ждать, вышли с влажными. Мужа нет. Оказалось, что перепутал бассейн, домой дошли своим ходом, идти 15 минут. На следующее утро ребёнок стал подкашливать.

(С такой бестолковой и легкомысленной матерью и муж, и свекровь все время в страхе за ребенка, их можно понять. Ребенку нет трех лет, она зимой после бассейна не сушит волосы, а увидев, что машины мужа нет, не идет обратно в помещение, а прется домой. Так обращаясь с ребенком, его можно потерять. Но даже сейчас, в больнице, автор пытается переложить вину на мужа. Она полчаса сидела и не сушила горячим феном волосы, но муж виноват, что не любит ждать)

Редкий кашель был и до этого, поэтому не стала придавать значения. В этот же день уехали к родителям в частный дом, с баней, куда малыша тоже взяли искупать. Думали, пропарим, и самочувствие станет лучше. Но оно стало хуже — ночью поднялась температура, утром кашель стал частым. В следующую ночь опять высокая температура, уже не спадает. Сдали анализы, лечимся.

(Дура не в квадрате, а в кубе, иначе не скажешь. Оказывается она водила ребенка в бассейн в бассейн с кашлем, не придавая значения, не сушила волосы, вела с мокрой головой по холоду. Мужу следует пригрозить автору, что если она впредь не будет подчиняться ему и свекрови в вопросах здоровья ребенка, ее лишат родительских прав. Она повела крошечную больную дочку в баню, не показав ее врачу, хотя детям до 4-5 лет нельзя посещать баню, тем более во время болезни. Родитель не имеет права применять самолечение и игнорировать обязанность обращаться к врачу. Это подсудное дело)

В саду у ребёнка из 11 малышей ходят только 2.

(Автор думает, что если дочка заболела от вируса, то бассейн ни при чем. Хотя вирусное заболевание может протекать легко и почти незаметно, если ребенка не охладили. А если ребенка с вирусом облить водой, держать на холоде, а потом посадить в баню, он может и умереть)

Но из всей этой инфо муж выделил только бассейн. На второй день болезни мне говорит: “Я подумал, может, не только бассейн привел к болезни, но это опасно, я запрещаю тебе водить туда ребенка”.

Меня злит и такая формулировка, и такое решение.

Муж полностью обеспечивает семью. Даёт ли это право ему в таком формате принимать решения?

(Уже то, что он второй родитель, дает ему право наложить вето на потенциально опасные мероприятия. Автора злит решение мужа, потому что она считает ребенка своей собственностью, а мужа прохожим. И обратите внимание, сейчас, когда дочка в больнице и ей грозит опасность, у автора все равно нет ни раскаяния, ни сомнения в том, что она адекватная мать)

Я с ним не согласна, спорю. Это ход в чёрное поле?

Мы с ребёнком сейчас в больнице, поехали в частную клинику, мне тут спокойнее, хотя муж был против этого решения.

Утром опять про бассейн:

…

Он: Я очень не доволен что ты из-за своего упрямства уехала вчера, я привёл много аргументов, тебе лишь бы свалить было, панические мышление и нервозность, что я есть что нет, слушаю тебя и херею. С бассейном говорю не будет ребёнок зодить зимой, тебе похер, это не семья а хуйня

Я: Жаль.

Я считаю, хорошо, что уехали. Ребёнку и мне стало лучше.

Он: Ей стало лучше н5 потому что ты уехала, а потому что она выздоравливает и так

Я: Насчёт бассейна зимой — подумаю. В декабре и до середины января точно нет, с тобой соглашусь

Он: Ге подумаю а не будет ходить

Я: У меня в этом нет и не было уверенности.

Он: Я не понимаю как ты можешь говорить подумаю, это мой ребёнок и если я против то она туда не подйет

У тебя что-то не понятное с принятием решений

Я тебе не консультации даю, я принимаю решение

Я: Это не ты против, а твоя мать. Мы в бассейн ходим 2 года. И ты меня раньше поддерживал.

Он: Смотреть как твои поступки губят здоровье малыша я не буду, мама лишь указала на проблему, и она действительно имеет место быть, она переживает за малыша, и в этом вопросе я с ней согласен, но откуда эта мысль пришла разницы нет от мамы или от соседа и тд…

Я: Бассейн малыша не губит, это бред.

Выходить с важными волосами — да, было ошибкой

Он: В данный момент, когда все болеют, когда везде бацыла нужно все риски убирать, тебя жизнь вообще не учит что ли

Я: На будущее так делать не буду. Даже если ты приедешь. Как показывает практика, это не всегда так бывает на самом деле

(к фразе про риски убрать): Тогда надо сидеть дома и никуда не ходить. Меня такая политика не устраивает.

Он: Ты отсебятину пишешь, тебе сказали про бассеин

Я: Бассейн приносит больше пользы, чем вреда. Я в этом убеждена.

У Василины в группе только 2 малыша на этой неделе. Другие малыши в бассейн не ходили, а всё равно заболели. А Василине бассейн приносит и положительные эмоции, и мозг развивает, и физически

(Муж переживает за ребенка и поэтому выражается грубо, тем более автор виновата в болезни ребенка. Автор же, еще не вылечив ребенка, отстаивает право водить ее в бассейн зимой. Данный спор надо отложить, как минимум, до полного выздоровления дочки и восстановления. А дальше надо запросить мнения квалифицированного врача-педиатра или детского лора, которым муж и свекровь доверяют. То есть специалист должен решать любой подобный спор. И решит он его не в пользу бассейна зимой. Можно даже спросить мнение двух-трех специалистов. Обычно мнения хороших специалистов в критических моментах совпадают, но в данном случае критерием должно быть доверие обоих родителей и свекрови этому специалисту. То же самое касается любых других споров. Арбитром должны выступать квалифицированные специалисты)

Он: Ну я смотрю великая польза, загрузить здоровье, ты вообще ситуацию даже не можешь оценить.

я тебе сказал что бассеин или любые мероприятия с водой она не должна ходить, ищи другое занятие

Я: Я считаю, что если бы с влажными волосами оттуда не вышли, все норм было бы.

До этого мы в холодное время всегда по 2 ч там высыхали, и все норм было

Он: Было как было, повторять эту ситуацию я не намерен

(Не понятно, почему она 2 часа после занятий сидит в бассейне и держит ребенка с мокрыми волосами. Это скучно и тоже холодно. Надо купить нормальный фен, надо научиться самой водить машину, тогда автор не будет похожа на раздавленную курицу, а станет похожа на нормальную мать)

Мне очень сложно справится с эмоциями, когда слышу от мужа ультимативные указания. И начинаю в ответ также ультимативно ему отвечать. Уважаемая Эволюция, подскажите, пожалуйста, как изменить свое отношение к мужу, перестать вставать выше него? Где этот баланс — в отстаивании своей позиции?

(Автор, речь о защите ребенке, ребенок – это не ваша позиция. Это отдельный человек, и ваши права защищать его интересы не больше, чем права мужа)

Муж меня очень сильно раздражает. Особенно в моменты усталости, я срываюсь.

(Ребенок в саду, автор не работает или работает мало, непонятно, от чего ее усталость, наверное от борьбы за права)

Мне бы очень хотелось, чтобы авторитет мужа в моих глазах вырос. СкажИте Вы мне про вред бассейна, я бы безоговорочно Вас послушала. А с ним спорю. Как научиться с ним договариваться, его уважать?

Он ребёнку сладкое даёт, включает часами мультики, когда меня нет. Мы с ним на разных полюсах по многим вопросам…

(Мультики и сладкое детям не запрещены. О дозировке того и другого можно аргументированно дискутировать, можно запросить мнения специалистов, можно доверить мужу решать самому в те моменты, когда он сам остается с ребенку. Совместное воспитание ребенка – это сотрудничество двух разных полюсов. И чтобы начать уважать мужа в вопросах воспитания, надо принять факт его родительских прав)

P. S. Спасибо Вам большое за разбор предыдущих писем:

https://evo-lutio.livejournal.com/1035088.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1454289.html

К сожалению, баг Училка у меня никуда не делся(((