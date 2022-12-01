Салтыкова посоветовала жюри «Суперстар! Возвращение» быть более корректными

Ирина Салтыкова резко отреагировала на высказывания членов жюри «Суперстар! Возвращение». Певица посоветовала четверке судей быть более корректными в поведении с участниками шоу, чтобы не приводить к скандалам.

Очередной сезон шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ собрал вместе популярных в 1990-2000-е годы артистов. Оценивают выступления Роксаны Бабаян, Кати Лель, Ирины Салтыковой и других участников Сергей Соседов, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Маша Распутина. Однако не всегда оценки строгих судей проекта нравятся артистам, пытающимся вернуться в ТОПы хит-парадов. Так, ранее Соседов перешел на нецензурную лексику, подводя итоги номера Роксаны Бабаян. В этот раз высказывания жюри не понравились Ирине Салтыковой. Исполнительница хитов «Серые глаза» и «Голубые глазки» посоветовала четверке быть более корректными.

Именно необдуманные слова, звучащие из уст судей песенного конкурса, уверена Ирина Салтыкова, становятся причиной скандалов на проекте. Тем не менее, за время участия в «Суперстар! Возвращение» экс-супруга Виктора Салтыкова успела поссориться и со Стасом Пьехой, а также Лерой Кудрявцевой, и с Катей Лель, конкуренткой по программе. При этом особенно выделила селебрити фразы, высказываемые внуком Эдиты Пьехи.

Так, Салтыкова не считает его позицию, высказанную после номера конкурсантки, значимой. Более того, Стас Пьеха, уверена артистка, явно перегнул палку в своей критике. При этом певица особо отметила, что подобная критика была бы допустимой, если бы член жюри представлял собой артиста уровня Майкла Джексона. Однако на деле артист, прославившийся после одного из сезонов «Фабрики звезд» благодаря покровительству продюсера, не достиг такого же успеха, как поп-король.