Эксперты ответили на вопросы об экономике России в 2023-2024 годах

Эксперты в сфере экономики и финансов ответили на вопросы о будущем России. По мнению специалистов, в 2023-2024 годах на многое в стране повлияют ограничения на экспорт ресурсов.

Так, в следующие пару лет из-за санкций на продажу нефти российская экономика лишится такого фактора роста, как экономика глобального масштаба. Для восстановления реального ВВП в РФ необходимо будет не менять потенциал, а делать процесс цикличным. Для этого российские экономисты должны будут не возвращать производства, остановившиеся из-за кризиса, а создавать новые или менять существующие. Этот процесс достаточно долгий, поэтому улучшение ситуации с валовым продуктом займет период, выходящий за горизонт прогноза. Его падение до 2023 года достигнет 6-8 процентов.

Отвечая на вопрос о более высоком, чем целевой показатель, росте инфляция, эксперты указали на мировой фон повышения цен. Стандартно такой шок отражается на всех странах следующие 2-3 года, тем более, если количество импорта достаточно высоко. Влияет на ценники в РФ и курсы валют, а также изменение логистики. Будущий федеральный бюджет будет иметь дефицит из-за падение реальных нефтегазовых доходов. Минус в госприбыли вызовет спецдобавка, фактические средства, потраченные на обслуживание долгов, фактические доходы и сальдо кредитов.

Также не стоит ожидать укрепление рубля в ближайшее время, это вызвано сокращением объемов экспортных товаров, а значит, и чистого притока иностранной валюты. Отвечая на вопрос о вероятности снижения количества активного трудоспособного населения, специалисты предвидят увеличение спроса на труд при падении предложения. Это вызвано разницей между притоком молодежи на рынке труда и старением и смертностью. Также влияют на показатели травматизм и миграция. При этом в ближайшее время может вырасти оплата работы.

Предвещают в 2023-2024 годах и повышение процентных ставок в сфере краткосрочных кредитов. На этот фактор влияет рост денежной массы вследствие фискальной политики, а также инфляция. При этом долгосрочные ставки также возрастут из-за изменений ликвидности, премий за риск и других составляющих. При этом многие россияне боятся ускорения глобальной рецессии и уменьшения фундаментального уровня спроса на экспортные товары РФ. В этой категории, по мнению экспертов, риски действительно высоки вследствие замедления мировой экономики. При этом снижение ВВП сейчас отмечают в половине государств планеты.