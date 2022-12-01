Отказали в ОСАГО! Что делать?

– В страховой мне отказали в ОСАГО практически без объяснения причины. Автомобиль не новый – 2007 года выпуска, но я его активно эксплуатирую. А как это делать без ОСАГО? Прошу пояснить – вправе ли мне отказать в страховке? – Дмитрий К.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Если Вы предоставили все необходимые документы для оформления ОСАГО, то страховая компания не может вам отказать в заключение договора. В случае отказа страховая компания или должностное лицо могут быть привлечены к административной ответственности Банком России. Если гражданин пришел за ОСАГО, но у него не хватает каких-либо документов из обязательного перечня, установленного законом, компания должна разъяснить, какие еще необходимы документы представить для заключения этого договора. Если этого разъяснения сделано не было, может опять-таки наступить ответственность страховой компании.

К сожалению, случаи, приведенные Дмитрием, имеют место быть. За 9 месяцев этого года от жителей региона мы получили 52 обращения по поводу отказа страховых компаний в заключение договора ОСАГО. В установленные сроки изложенные в жалобах факты рассматриваются и принимаются необходимые меры регулирования.

Если вы считаете, что ваши права нарушены, следует сообщать о таких фактах в интернет-приемную на сайте Банка России или по телефону 8-800-300-30-00. При этом постарайтесь подтвердить неправомерный отказ письменным подтверждением или аудиозаписью. По каждому факту нарушения проходит проверка, предпринимаются необходимые меры.