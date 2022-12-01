Отказали в ОСАГО! Что делать? ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Отказали в ОСАГО! Что делать?

01.12.2022, 14:01, Детали
Теги: , ,

– В страховой мне отказали в ОСАГО практически без объяснения причины. Автомобиль не новый – 2007 года выпуска, но я его активно эксплуатирую. А как это делать без ОСАГО? Прошу пояснить – вправе ли мне отказать в страховке? – Дмитрий К.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Если Вы предоставили все необходимые документы для оформления ОСАГО, то страховая компания не может вам отказать в заключение договора. В случае отказа страховая компания или должностное лицо могут быть привлечены к административной ответственности Банком России. Если гражданин пришел за ОСАГО, но у него не хватает каких-либо документов из обязательного перечня, установленного законом, компания должна разъяснить, какие еще необходимы документы представить для заключения этого договора. Если этого разъяснения сделано не было, может опять-таки наступить ответственность страховой компании.

К сожалению, случаи, приведенные Дмитрием, имеют место быть. За 9 месяцев этого года от жителей региона мы получили 52 обращения по поводу отказа страховых компаний в заключение договора ОСАГО. В установленные сроки изложенные в жалобах факты рассматриваются и принимаются необходимые меры регулирования.

Если вы считаете, что ваши права нарушены, следует сообщать о таких фактах в интернет-приемную на сайте Банка России или по телефону 8-800-300-30-00. При этом постарайтесь подтвердить неправомерный отказ письменным подтверждением или аудиозаписью. По каждому факту нарушения проходит проверка, предпринимаются необходимые меры.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

25.11 / Трудоустройство в США (работа на удаленке)

24.11 / Условия аренды авто в Новосибирске

24.11 / Как повысить шансы на получение кредита?

23.11 / Официально про внеочередное повышение тарифов ЖКХ

22.11 / Подрядчика для ремонта моста через Волгу определили

21.11 / Война войной, а тариф вне расписания

21.11 / Фокус на бизнес с повышенной ответственностью: в Москве наградят молодых предпринимателей

18.11 / Инфляция в регионе снижается шестой месяц подряд, но по прежнему очень высокая

18.11 / Renault покинул российский рынок, как теперь покупать оригинальные запчасти?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика