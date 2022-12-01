С голода не помрёт – Личное мнение

Вчера во многих СМИ затрубили, что Пугачёва закрывает последнюю свою фирму в России. ООО приносило хорошие деньги, но теперь — всё.



Фото: Соцсети

На что будет жить Пугачёва? Фанаты волнуются. На самом деле, всё не так плохо — всё ещё хуже.

Пугачёва может зарабатывать по ИП. В России под её брендом продаются товары широкого ассортимента: духи, босоножки и прочее.

Конечно, гастролей больше не будет, но вспомогательный бизнес приносит пенсионерке неплохой доход. Думаю, с голода не помрёт.

Вряд ли Алла построит в Израиле дом-замок, как в Грязи, но какое-то жильё вполне может себе позволить. Опять же, наверное есть накопления — всю жизнь ведь пела. На скромненький кусочек хлеба с икоркой хватит.

Если даже жемчуг станет чуть мелковат — не трагедия. Гораздо хуже ей не в материальном плане, а в ощущении себя королевы в изгнании.

Десятилетия Алла считала себя королевой эстрады. Самой главной. Той, кто вершит судьбы, но теперь этому пришёл конец.

И вот эта ситуация для Пугачёвой намного хуже. Она пытается влиться в тусовку, но нигде она не нужна. Зачем Алла Дубайским тиктокерам? Они от неё не зависят. Равно как не нужна она и тем, кто гастролирует по Израилю и Европе.

Алла больше ничего не решает. Её мнение не скажется на карьере. Зачем тогда с ней пытаться дружить, униженно выпрашивая внимание?

Да, Пугачёва не помрёт с голода на чужбине. Но забвение ничуть не лучше голода.

Интересно, справится ли она с новой реальностью?

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