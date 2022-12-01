Сам нянчил детей, пока жена работала, а потом ушел к другой: как живет актер Павел Трубинер

Павел Трубинер – не только известный актер, но и примерный семьянин. Он является отцом троих детей и состоит в браке с коллегой по цеху Юлией Мельниковой. Супруги считаются одной из самых красивых пар современного отечественного кино и уже больше 10 лет живут душа в душу. За то время многие успели забыть, что союз с нынешней женой стал для артиста не первым.

Будущий актер родился в 1976 году и вырос в семье потомственных военных. В детстве Трубинер мечтал продолжить династию, но все изменилось, когда в его жизни появилось творчество. Сначала Павел увлекся литературой, а потом и актерским мастерством. К окончанию школы он твердо решил, что хочет стать актером, и поступил в колледж при ГИТИСе.

Увы, добиться успеха в профессии Трубинеру удалось далеко не сразу. В 90-е, когда он получил диплом, без работы сидели многие знаменитые артисты. Что уж говорить о начинающем. Павлу приходилось работать в футбольной школе, продавать компьютеры и хвататься за любые проекты. Тем временем его личная жизнь не стояла на месте.

Вскоре актер познакомился с чемпионкой мира по пятиборью Ольгой Мухортовой и женился. В 1999-м у пары родился сын Павел, а спустя четыре года на свет появился Александр. К моменту пополнения Трубинер только начинал делать первые шаги в профессии, чего не скажешь о его супруге. Ольга вовсю строила карьеру и вернулась к работе вскоре после родов. В результате актер часто нянчил детей в одиночку.

Со временем карьера Трубинера пошла в гору, и он все чаще стал пропадать на съемках. Однако такой стремительный рост негативно сказался на его личной жизни. В 2010 году Павел расстался с женой и ушел к другой. К счастью, супругам удалось развестись мирно и сохранить дружеские отношения.

С новой избранницей, Юлией Мельниковой, актер познакомился на съемках сериала “Грач”. Между коллегами тут же завязалась дружба, которая переросла в отношения, а потом и в свадьбу. Супруги живут душа в душу уже больше 10 лет, часто снимаются вместе и воспитывают шестилетнюю дочь Елизавету. Артист не чает души в наследнице и активно участвует в жизни сыновей от первого брака.