 

Путин отметил вклад “Росатома” в укрепление обороноспособности страны

01.12.2022, 13:55, Разное
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Глава государства заявил, что за 15 лет была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом в атомной энергетике – от добычи урана до строительства атомных электростанций. Президент обратил внимание на существенный рост в выработке электроэнергии и работу госкорпорации за рубежом.

“Атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны”, – сказано в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент высоко оценил усилия “Росатома” в реализации программ в разных сферах, включая развитие арктических территорий и Северного морского пути.

Путин выразил уверенность, что госкорпорация продолжит добросовестно работать на благо страны. Он пожелал “Росатому” реализации намеченных планов.

Ранее сообщалось, что “Росатом” строит в Якутии первую в мире наземную атомную станцию малой мощности (АСММ). Применяются реакторные установки “РИТМ-200Н”. Установленная электрическая мощность – до 10 МВт. В скором времени ожидается получение лицензии на размещение.


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