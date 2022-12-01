 

Доминик Уэст ответил на критику своей роли в сериале “Корона”

01.12.2022, 13:35, Разное
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Как известно, создатели сериала Netflix “Корона” стараются сохранить максимальную точность в изображении реальных исторических фигур, однако всем зрителям не угодишь. Например, исполнителя роли Чарльза, 53-летнего Доминика Уэста, критикуют за излишнюю “привлекательность” и “брутальность”, которая имеет мало общего с более “скромным” образом прототитипа. Впрочем, по словам самого актера, за свою карьеру он сталкивался и с более неприятными отзывами.

Мне говорили, что я слишком красив, чтобы играть Чарльза. И я думаю, что это правда так, – признался Уэст в эфире ток-шоу “Джимми Киммел в прямом эфире”. – Что ж, спасибо большое. Я сталкивался с критикой похуже.

Актер отметил, что изображает Чарльза в самые темные и неприглядные моменты жизни нынешнего короля Великобритании.

Это заставило меня понервничать, учитывая, что он бы мог обезглавить меня, если бы захотел. Он же король, – пошутил Уэст. – Для меня было большой ответственностью взять на себя эту роль.

Напомним, что пятый сезон “Короны” вышел на Netflix 9 ноября. В новых сериях зрителям показали самые мрачные эпизоды из жизни королевской семьи. Повестование приходится на 1992-1997 годы, когда Чарльз и Диана официально расстались, и “королева людских сердец” погибла в автокатастрофе. Кстати, в конце месяца исполнительница роли Леди Ди Элизабет Дебики дала большое интервью и рассказала как для сериала воссоздали знаменитое “платье мести” принцессы.


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