3 лучших московских бранча: по-дальневосточному, по-европейски и по-мексикански

Ресторан «Магадан» на Белой Площади

Бранч – это, по сути, долгий ленивый завтрак, переходящий в обед. Встаем поздно, собираемся долго, выходим неспешно. Да и уйти из ресторана тоже не торопимся. Для меню бранчей выбраны самые востребованные позиции из разных кухонь мира, но поскольку «Магадан» славится дальневосточными и северными морепродуктами и рыбой, акцент, конечно же, сделан на них. Брускетты с камчатским крабом или лососем, кальмар с хариссой и овощами, кутабы с крабом и артишоками – на закуску. Среди салатов можно выбрать между теплым с кальмаром, поке-боулом с лососем, салатом с печенью мурманской трески или очень сочным и вкусным салатом из узбекских томатов с красным луком. На горячее предлагаются бургер с тунцом или с говяжьей котлетой, равиоли с креветками и рикоттой или нежнейшие крабовые котлеты с воздушным пюре.

2 блюда и игристое без ограничений – 2500 руб., 3 блюда и игристое без ограничений – 3500 руб. Бранчи проходят по субботам и воскресеньям с 12:00 до 16:00.

Бургер с тунцом Боул с лососем Тако

Ресторан «Грандъ Кофемания»

С приходом холодов здесь обновилось меню бранчей, которое традиционно меняется раз в сезон. Часть позиций осталась, но появилось и много новинок, которые обязательно рекомендуем пробовать. К запеченным драникам со слабосоленым лососем подается идеальная глазунья и добрая ложка густой сметаны. Салат «Барыня свекла» делается из запеченного в фольге корнеплода, соленой брынзы, маслин каламата, рукколы, миндаля и кисло-сладкого вишневого соуса. Очень по-зимнему звучит и салат «Колокифа» с тыквой и козьим сыром. Все это хочется запивать облепиховым и шиповниковым чаем – в «Кофемании» изрядный выбор таких согревающих напитков.

Суббота и воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Салат “Барыня свекла” Драник со слабосоленым лососем, сметаной и яйцом

Ресторан Sangre Fresca

В ресторане, открытом Гленом Баллисом совместно с Александром Сысоевым, Яном Черепановым и самой титулованной барной командой Восточной Европы El Copitas Bar, придумали бранчи в стиле Mexican touch – немного мексиканские, но отлично подходящие для нашего климата. Шеф-повар Марко Антонио Феррейра и бренд-шеф Булат Ибрагимов предлагают для такого «завтрака, плавно переходящего в обед» как типично утренние блюда типа кленовой гранолы с ягодами и греческим йогуртом, овсяной каши с ягодами и пюре из фиников, панкейков из рикотты или тоста с гуакамоле и яйцом – так и более сытные. Особенно ярко звучат блюда с явным мексиканским уклоном. Пробуйте чилакилес с глазуньей, красной сальсой и чипсами из кукурузной тортильи, тако с гуакамоле, скрэмблом, картофелем и соусом пико де гайо, кесадилью с крабом и скрэмблом и знаменитые уэвос ранчерос с козьим сыром.

Суббота и воскресенье, с 10:00 до 14:00.

Бургер-сэндвич с яйцом и пастрами Датский блинчик – на десерт