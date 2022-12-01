Они могут серьезно навредить печени: осторожно, специи!

Специи пользуются популярностью в разных уголках планеты. Они придают блюдам неповторимый вкус и аромат. Некоторые люди не могут представить себе еду без пряностей. Однако в употреблении специй, как и во всем, надо знать меру. Эти продукты могут навредить здоровью. Людям с патологиями почек, печени и других органов пищеварительной системы стоит избегать приправ. Какие добавки представляют опасность для организма?

Соль

Добавка является основой для подавляющего большинства блюд.

В древности соль использовалась в качестве консерванта. Она увеличивала срок годности продуктов. Однако злоупотреблять добавкой не стоит. Чрезмерное увлечение солью повышает риск сердечных патологий, гипертонии, атеросклероза. Соль увеличивает калорийность рациона, и это может привести к лишнему весу. Медики советуют употреблять не более 5 грамм продукта в сутки.

Сахарный песок

О вреде продукта медики говорят уже много лет.

Чрезмерное увлечение сахаром повышает вероятность диабета, ожирения, кариеса, проблем с пищеварением. Врачи настоятельно рекомендуют ограничивать употребление сладких блюд и напитков.

Глутамат натрия

Добавка присутствует в продуктах быстрого приготовления, полуфабрикатах, бульонных кубиках.

Она усиливает аромат и вкус пищи. Злоупотребление глутаматом натрия приводит к учащенному сердцебиению, гиперактивности, головокружению и сильному потоотделению. Добавка может вызвать аллергию.

Различные виды перца

Любители пряности рискуют получить повреждения слизистой пищевода и желудка.

Специя ускоряет метаболизм, обладает антибактериальным действием.

Но она может приносить не только пользу, но и вред. Злоупотребление перцем нарушает работу желудочно-кишечного тракта.

Тмин

В небольших количествах ароматная специя благотворно влияет на пищеварение.

И устраняет чувство тяжести после еды. Однако злоупотребление тмином нарушает функции печени.

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Лавровый лист

Как и в случае с тмином, пряность придает блюдам приятный аромат и улучшает пищеварение.

Но чрезмерное употребление приправы плохо сказывается на работе печени.

Корица китайская

Эту пряность также называют кассией.

При чрезмерном употреблении специя дает сильную нагрузку на печень. Корица, именуемая цейлонской, более полезна для организма. К сожалению, она встречается гораздо реже.

Мята

Добавка придает блюдам и напиткам освежающий вкус. И обладает ценными свойствами. В небольших дозах мята улучшает пищеварение.

Но при злоупотреблении пряностью могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Людям с нарушениями функций пищеварительной системы стоит вообще отказаться от нее.

Уксус

Добавка присутствует в составе салатов, соусов, супов. Уксус обладает изысканным вкусом и ароматом.

Однако специя противопоказана людям, страдающим язвенной болезнью. Уксус оказывает раздражающее действие на пищеварительную систему. И способствует разрушению эритроцитов.

При отсутствии противопоказаний полностью исключать специи из рациона не стоит. Но не следует употреблять их часто и в большом количестве.