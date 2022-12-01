Внучка Литвинова задержана на российской границе с чемоданом поддельных выпусков «Российской газеты» и «Комсомольской правды»

30 ноября 2022 года внимание сотрудников контрольно-пропускного пункта Торфяновка на границе России и Финляндии привлёк чемодан пожилой жительницы Великобритании, в котором находилось несколько сотен газет.

В ходе досмотра было установлено, что 77-летняя Мария Слоним попыталась ввезти в Россию 362 поддельных экземпляра «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

– Наш сотрудник удивился, зачем европейской пенсионерке в багаже столько газет. Развернув один из выпусков, мы поразились – фейковые сводки о тотальном поражении российской армии, бегстве из Херсона, полном крахе нашей экономике и аресте всех руководителей федеральных телеканалов, – рассказал первый заместитель руководителя пункта пропуска «Торфяновка».

На допросе пожилая женщина призналась, что является внучкой советского министра Максима Литвинова, который возглавлял МИД СССР в 1930-1939 гг. В августе Слоним решила начать кампанию по дискредитации политического руководства России. Для этого она создала макеты номеров нескольких крупнейших российских газет и заказала их печать в крупной лондонской типографии.

– Все материалы писала я лично, чтобы народ наконец-то узнал правду, – объявила задержанная следователю.

В настоящий момент Слоним продолжает давать признательные показания, ей грозит до 25 лет тюрьмы.

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