 

Внучка Литвинова задержана на российской границе с чемоданом поддельных выпусков «Российской газеты» и «Комсомольской правды»

01.12.2022, 13:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

30 ноября 2022 года внимание сотрудников контрольно-пропускного пункта Торфяновка на границе России и Финляндии привлёк чемодан пожилой жительницы Великобритании, в котором находилось несколько сотен газет.

Война в УкраинеВ ходе досмотра было установлено, что 77-летняя Мария Слоним попыталась ввезти в Россию 362 поддельных экземпляра «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

– Наш сотрудник удивился, зачем европейской пенсионерке в багаже столько газет. Развернув один из выпусков, мы поразились – фейковые сводки о тотальном поражении российской армии, бегстве из Херсона, полном крахе нашей экономике и аресте всех руководителей федеральных телеканалов, – рассказал первый заместитель руководителя пункта пропуска «Торфяновка».

На допросе пожилая женщина призналась, что является внучкой советского министра Максима Литвинова, который возглавлял МИД СССР в 1930-1939 гг. В августе Слоним решила начать кампанию по дискредитации политического руководства России. Для этого она создала макеты номеров нескольких крупнейших российских газет и заказала их печать в крупной лондонской типографии.

– Все материалы писала я лично, чтобы народ наконец-то узнал правду, – объявила задержанная следователю.

В настоящий момент Слоним продолжает давать признательные показания, ей грозит до 25 лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Мнение: Иномарки в СССР, землянки для рабочих и КПРФ про теневую экономику

18.10.22 / Принцесса Анна наградила Дэниела Крейга тем же орденом, которым был “удостоен” Джеймс Бонд

21.02.22 / Скандалы: «Железная леди» меняет имидж

24.09.22 / “Нужен особый уход”: разродившаяся звезда “Дом-2” молится за недоношенных младенцев

29.01.21 / Скандалы: Пора на выход

19.01.22 / Обнаружено доказательство сбывающемуся пророчеству Нострадамуса

29.03.22 / Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

30.12.21 / Мнение: Дистрофия

21.01.22 / Художник Никас Сафронов рассказал о негативных моментах соседства с Федором Бондарчуком

08.11.22 / Раскоряченную на сносях Орлову срочно увезли в больницу: Ужас какой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика