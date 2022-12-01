Мнение: Лавров и НАТО

Это уже эпидемия? Вслед за Медведевым и Захаровой НАТО забеспокоило и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. И это не просто беспокойство, это уже тревога. Так и сказал министр в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего», мол, тревожит нас НАТО.

Дословно:

«….На ситуации со стратегической стабильностью сказывается война, развязанная коллективным Западом против России. Они этого не скрывают. В качестве расходного материала используют Украину и её граждан. Накачивают современными вооружениями, подстрекают вести борьбу с Россией до «победы на поле боя». Публично заявляют, как это на днях сделал Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг, что убеждены: путь к миру на Украине лежит через дальнейшее предоставление ей современных вооружений вплоть до её полной победы. Происходит раздвоение личности, дипломатическая и политическая шизофрения….

…Нас тревожит стремительная эволюция Североатлантического альянса, в том числе в контексте развязанной Западом против нас войны на Украине и глобальной безопасности. До недавнего времени всех убеждали, что НАТО – оборонительный союз, занимающийся лишь защитой территорий собственных членов. После исчезновения СССР и Организации Варшавского договора пропал и смысл существования НАТО – ведь они хотели «обороняться» от социалистического лагеря во главе с Советским Союзом».

отсюда

В словах Лаврова бросилось в глаза утверждение об исчезновении СССР. Юридически СССР, конечно, ликвидировали. Но совдепия-то в душах и сердцах многих и многих, увы, никуда не делась… Что называется, вышли мы все из СССР, но СССР из многих так и не вышел.

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