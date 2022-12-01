 

Мнение: Право на труд

01.12.2022, 13:01, Разное
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Что такое эксплуатация рабочих? Согласно марксистам, это когда капиталист платит рабочим зарплату, но при этом и сам тоже получает доход. Каждый рубль, который предприниматель кладёт в карман в конце квартала, украден из кармана рабочего — ведь предприниматель мог бы отдать этот рубль своим сотрудникам.

Сами марксисты, — домашние мечтатели с нежными белыми руками, — убеждены, будто они «за народ». Но в ответ на свои странные проповеди марксисты обычно получают от пролетариата примерно такие гневные отповеди.

Причина в том, что требование «перестаньте эксплуатировать рабочих» означает «увольте рабочих». Предприниматель не будет вести бизнес, не получая вознаграждения за свои усилия, так как это и глупо, и невозможно с экономической точки зрения. Следовательно, всё, что марксисты хотят — это лишить рабочих права на труд, заставить их сидеть дома и голодать.

С точки зрения рабочего, рабочий добровольно заключает с капиталистом справедливый договор, продаёт столько-то рабочих часов за заранее оговоренную плату. И тут внезапно появляется бородатый активист, который заявляет: нет, стойте, я запрещаю вам договариваться друг с другом! Вы оба должны идти ко мне в крепостные, а я сам буду по-справедливости решать, кому и какой паёк назначить.

Кстати, вишенка на торте. У нас в интернете полно громких марксистов, сталинистов и так далее. Многие из них владеют собственным бизнесом, иногда даже крупным. Однако в делах все они исповедуют даже не капиталистический, а откровенно хищный подход к организации трудовых отношений: платят сотрудникам самый минимум, обращаются с ними по-скотски, и даже в мыслях не держат допустить до управления своим предприятием трудовой коллектив.

Источник: Место для дискуссий


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