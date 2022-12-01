Мнение: Комфорт и значимость

Когда-то давно, чтобы проиллюстрировать силу СЗ (субъективной значимости), я описала примеры, когда очень большая значимость компенсирует дискомфорт.

Такие примеры всем и так хорошо известны, я просто обратила на них внимание.

“Любовь зла – полюбишь и козла” народная формулировка такой компенсации.

Даже если человек объективно в делах – козел, в общении – баран, в быту – свинья, в браке – кобель, его высокая субъективная значимость может это покрывать, и все его недостатки будут считаться трогательными особенностями, на всем будут колпачки.

За очень большой значимости меркнет любой дискомфорт, это верно.

Но из этой верной мысли многие Сокровища сделали поразительный вывод.

“Если человек думает о своем комфорте, значит он не любит”.

Все вот эти бесконечные “недоволен, значит не горит”, “любил бы, все терпел” – все это вывод о том, что субъективная значимость никак не зависит от комфорта и даже обратно пропорциональна.

На самом деле субъективная значимость, СЗ, и комфорт рядом с человеком, n(ОЗ), находятся в прямой зависимости.

Чем любимей человек, тем комфортней рядом с ним (“с милым рай и в шалаше”).

Но чем комфортней рядом с человеком, тем он любимей.

Формула КП = СЗ + n(ОЗ) показывает, что при росте отрицательной n(ОЗ), а это как раз дискомфорт, КП становится меньше, а вскоре уже отрицательным.

Положительная n(ОЗ) – это ваши вложения в отношения, польза партнеру от вашего присутствия, выгода, материальная, физическая, социальная.

Отрицательная n(ОЗ) – это ущерб от вас, вред партнеру от вашего присутствия, убыток, материальный, физический, социальный.

Пока польза и убыток уравновешивают друг друга, ваше КП = СЗ. Стоит вам немного переоценить свою СЗ в любой момент и вы сделаете шаг в черном поле, ваша СЗ сразу станет меньше.

Если польза больше убытка, КП растет и СЗ ваша растет тоже.

Если убыток больше пользы, ваше КП все время сокращается и вам очень сложно не вывалиться из черного поля, ведь оно постоянно меньше, чем было только что.

А теперь представьте картину отношений.

В идеальном случае СЗ сначала растет и на n(ОЗ) люди обращают мало внимания. Потому что идеальный случай, это когда ОЗ партнера кажется больше свой. Но дальше динамика роста СЗ замедляется и на первый план выходит n(ОЗ), то есть вложения человека, польза от него. “Любовь живет три года” – о пластичности СЗ, но это определение взято с потолка. У многих людей СЗ пластична только год или полгода, у некоторых и того меньше. В любом случае, едва пластичность СЗ снижается, то есть СЗ перестает расти, становится очень важен комфорт, на первое место выходит так называемое самолюбие, в том числе и его хорошая часть, самоуважение.

В неидеальном случае СЗ буксует с самого начала и с самого начала очень важно, что может дать партнер, как он интегрируется в твою жизнь, что он туда принесет, одни только проблемы или помощь тоже.

Сокровища всегда представляют, как их харизма затмевает и свинство в быту, и привычку все время собачиться и манеру чуть что бычить. Но харизма – это обещание кайфа, как красота – обещание счастья. Харизматичный человек – это тот, про кого нам кажется, что с ним рядом очень приятно, интересно и тепло. Если мы убедились, что рядом с человеком неприятно, нервно, тяжело и уныло, от его харизмы не останется и следа.

Обаяние – это умение вызывать симпатию, то есть влечение, а любое влечение живого организма – это его желание получить удовольствие или комфорт.

Пока кажется, что быть рядом = удовольствие (а потеря = страдание), СЗ высока и растет.

Как только стало казаться, что быть рядом = раздражение и груз (а потеря = облегчение), СЗ быстро становится отрицательной.

Многие пары существуют в режиме, когда СЗ то поднимается, то падает, партнер кажется то приятным, то неприятным. И зафиксировать ее на высоком уровне может только стабильная положительная n(ОЗ). А для нее нужно быть хорошим человеком.

Приведите пример, друзья, когда из-за отрицательной n(ОЗ) человек не видит, что его КП сократилось и делает шаги в черном поле.

А потом я такие примеры приведу.