Продюсер рассказал о снижении спроса на выступления звёзд на новогодних корпоративах

Продюсер Дмитрий Ашуров пояснил о состоянии отечественного шоу-бизнеса. Как оказалось, сейчас отмечается снижение спроса на российских звезд на выступление во время новогодних корпоративов.

Зимние праздники традиционно считались для звезд отечественного шоу-бизнеса самыми «хлебными». Гонорары за выступления в Новый год или Рождество превышали оплату за любые другие концерты. Однако нынешний год внес свои изменения, с осложнением геополитической ситуации в мире стали хуже дела и у многих компаний. Те, кто ранее приглашал на празднования самых высокооплачиваемых артистов страны, теперь стараются экономить на бюджете. Из-за этого, отметил продюсер Дмитрий Ашуров, сейчас наблюдается снижение спроса на подобные шоу.

Как и ранее, более других желают видеть на корпоративах самых именитых певцов и музыкантов страны. Наивысшие гонорары снова могут получить такие певцы, как Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дима Билан. Не отстает от них и участница «Евровидения-2015» Полина Гагарина. Однако, если сравнить запросы перечисленных артистов в прошлом году с нынешним райдером суперзвезд, можно увидеть, что сейчас их «аппетиты» значительно уменьшились.

При том, что прайс-лист селебрити не только не изменился, но в ряде случаев даже возрос, требования к условиям выступления стали намного мягче. Сейчас никто из артистов не включает в список необходимых условий какие-либо немыслимо жесткие правила. Повышение гонорара ожидают те исполнители, у которых уже давно выработана своя база заказчиков, они не боятся остаться на праздники без работы. При этом между отечественными звездами шоу-бизнеса есть и конкуренция в отношении выступлений на новогодних корпоративах. Она также влияет на ценники концертов для российских корпораций. Если кто-то может предложить заказчикам более яркое шоу и собственный статус, то другие исполнители могут получить больше заказов, снизив стоимость. Стоит отметить, что, согласно статистике, приведенной в ряде СМИ, более 50 процентов компаний в РФ не будут отмечать Новый год с масштабными мероприятиями. На одного сотрудника предприятия и фирмы готовы тратить не более одной тысячи рублей.