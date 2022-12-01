 

Продюсер рассказал о снижении спроса на выступления звёзд на новогодних корпоративах

01.12.2022, 12:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Продюсер Дмитрий Ашуров пояснил о состоянии отечественного шоу-бизнеса. Как оказалось, сейчас отмечается снижение спроса на российских звезд на выступление во время новогодних корпоративов.

Зимние праздники традиционно считались для звезд отечественного шоу-бизнеса самыми «хлебными». Гонорары за выступления в Новый год или Рождество превышали оплату за любые другие концерты. Однако нынешний год внес свои изменения, с осложнением геополитической ситуации в мире стали хуже дела и у многих компаний. Те, кто ранее приглашал на празднования самых высокооплачиваемых артистов страны, теперь стараются экономить на бюджете. Из-за этого, отметил продюсер Дмитрий Ашуров, сейчас наблюдается снижение спроса на подобные шоу.

Как и ранее, более других желают видеть на корпоративах самых именитых певцов и музыкантов страны. Наивысшие гонорары снова могут получить такие певцы, как Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дима Билан. Не отстает от них и участница «Евровидения-2015» Полина Гагарина. Однако, если сравнить запросы перечисленных артистов в прошлом году с нынешним райдером суперзвезд, можно увидеть, что сейчас их «аппетиты» значительно уменьшились.

При том, что прайс-лист селебрити не только не изменился, но в ряде случаев даже возрос, требования к условиям выступления стали намного мягче. Сейчас никто из артистов не включает в список необходимых условий какие-либо немыслимо жесткие правила. Повышение гонорара ожидают те исполнители, у которых уже давно выработана своя база заказчиков, они не боятся остаться на праздники без работы. При этом между отечественными звездами шоу-бизнеса есть и конкуренция в отношении выступлений на новогодних корпоративах. Она также влияет на ценники концертов для российских корпораций. Если кто-то может предложить заказчикам более яркое шоу и собственный статус, то другие исполнители могут получить больше заказов, снизив стоимость. Стоит отметить, что, согласно статистике, приведенной в ряде СМИ, более 50 процентов компаний в РФ не будут отмечать Новый год с масштабными мероприятиями. На одного сотрудника предприятия и фирмы готовы тратить не более одной тысячи рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.21 / Менингит убивающий: что нужно знать о прививках

22.11.22 / Черный с головы до пят: Разбитого раком старика Розенбаума изъели отвратные пятна

11.06.22 / Мнение: Судью Хахалеву арестовали заочно

10.02.22 / Политолог Макеева объяснила наращивание сил НАТО в Восточной Европе

01.06.21 / Скандалы: Не слипнется ли «Халва» из-за банка «Восточный»?

11.02.21 / Эксклюзив DW: Интервью Виктора Бабарико из СИЗО КГБ

18.08.22 / Как открыть бизнес с 1000 рублей в кармане?

04.01.22 / Мнение: Трофеи с транспорта “Рваби”

01.06.22 / Скандалы: Чужие среди своих

11.08.22 / Не ждите – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика