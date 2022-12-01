 

Москвичи старшего поколения передадут мобилизованным теплые вещи ручной работы

01.12.2022, 12:30, Разное
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Стать участником акции может любой желающий. Необходимо связать носки, варежки и другие теплые вещи и передать их в отделы московского долголетия, которые расположены в территориальных центрах социального обслуживания.

Адреса, куда можно принести посылки, опубликованы на сайте проекта “Московское долголетие” в разделе “Как стать участником”. К посылкам можно добавить открытки с теплыми пожеланиями и поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

Дирекция клубов “Московское долголетие” поможет доставить посылки в зону проведения специальной операции, сообщил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов.

Впервые акция “Поделись теплом” проводилась в 2020 году. Участники клубов московского долголетия связали около трех тысяч шапок, шарфов и других теплых новогодних подарков для детей из центров содействия семейному воспитанию.

Москвичи могут поддержать не только военнослужащих, но и детей Донбасса. В столичных парках и на городских ярмарках откроются пункты сбора гуманитарной помощи.

Сбор гуманитарной помощи продлится до 8 января. В этот же месяц посылки направят в новые регионы. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


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