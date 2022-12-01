 

Москва поможет жителям окупированных Донецка и Луганска с техническими средствами реабилитации

01.12.2022, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти российской столицы не только развивают социальную сферу города, обеспечивая каждого москвича более комфортными условиями жизни, но и активно поддерживают новые регионы России. Так, Москва поможет жителям Донецка и Луганска с техническими средствами реабилитации.

В качестве гуманитарной помощи город направит в Донбасс трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся. Кроме того, столица в рамках комплексной поддержки ДНР и ЛНР помогает в покупке мебели и оборудования для социальных учреждений.

Соответствующие мероприятия проводятся в рамках акции”Москва помогает”. Конечно, особое внимание столичный департамент труда и социальной защиты населения уделяет нашим согражданам с инвалидностью. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Стружак.

По словам чиновника, в ноябре столичные власти направили на нужды Донецкой и Луганской народных республик 18 тысяч единиц абсорбирующего белья, а также закупили порядка четырех тысяч технических средств реабилитации для местных жителей.

“Мы стремимся к тому, чтобы люди получили то, что им сейчас особенно необходимо”, — подчеркнул Евгений Стружак.

Директор Ресурсного центра для инвалидов Александр Худяков добавил, что социальные службы Москвы всегда ориентируются на нужды человека, особенно если речь идет о детях, стариках и людях, имеющих проблемы со здоровьем.

“Ресурсный центр для инвалидов сразу подключился к акции «Москва помогает» по сбору технических средств реабилитации для жителей Донецка и Луганска. В рамках акции была проделана большая работа. Сотрудники центра организовали целую мастерскую по приведению технических средств реабилитации, бывших в употреблении, в порядок”, – отметил Александр Худяков.

Кстати, параллельно столичные власти оказывают всестороннюю поддержку детям-сиротам из учреждений ДНР и ЛНР. Так. около ста воспитанников детских приютов Донбасса прошли курс по социализации и оздоровлению в центре реабилитации и образования №7 города Москвы.

Специалисты выстроили специальные курсы для каждого ребенка. Помощь детям оказывали профессиональные педагоги. Как отметила директор центра Светлана Войтас, ребят обеспечили всем необходимым, для малышей нашли коляски и игрушки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.22 / Мнение: Элита должна служить, а не править.

10.07.22 / Деполяризация: правящая партия сохраняет большинство мест в Сенате Японии

25.05.22 / Исследование: слепые люди хорошо запоминают речь окружающих

20.09.21 / Скандалы: «Конфликтных ситуаций не допускает, не обидчив, спокоен»

16.12.21 / Она прорвалась в Дубай – Личное мнение

19.04.22 / Тренировка для лица: как избавиться от морщин и второго подбородка с помощью простых упражнений

27.07.21 / Свадьба Китти Спенсер и Майкла Льюиса: необычный торт, фейерверк, Мэй Маск и Пикси Лотт в числе гостей

20.01.22 / Лукашенко вообразил угрозу украинских националистов – эксперт Ходаренок

22.06.22 / В древнеегипетском папирусе обнаружили запись о наблюдении НЛО

22.02.22 / Мнение: Госдума ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве РФ с ДНР и ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика