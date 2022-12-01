 

Рядовые американцы якобы всё меньше поддерживают военную помощь Украине

01.12.2022, 12:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показывают опросы, за продолжение военной помощи Киеву выступает всё меньшее количество американцев. Согласно новым данным, Украина сейчас не является главным внешнеполитическим приоритетом для рядовых американских избирателей, в то время как получившие большинство в палате представителей политики из Республиканской партии также заявляют о намерении сократить масштабы оказываемой помощи, пишет Insider.


AP

Результаты недавнего опроса, проведённого компанией Morning Consult, свидетельствуют о том, что Украина не является главным внешнеполитическим приоритетом для избирателей в США, пишет Insider. Согласно этим данным, конфликт на Украине занимает шестое место в списке приоритетов внешней политики среди сторонников Демократической партии и 10-е место — среди республиканцев, которые по итогам выборов получают незначительное большинство в палате представителей конгресса США.

Эти новые данные перекликаются с результатами других недавних опросов, которые показали, что среди американцев сокращается число сторонников продолжения оказания помощи Киеву в тех же масштабах, как и ранее, поясняется в статье. При этом представители республиканцев в палате представителей уже заявляли о том, что они намерены сократить американскую помощь для Украины. 

Опрос также показал, что среди избирателей США существуют партийные расхождения в отношении главных внешнеполитических приоритетов и по другим вопросам. В частности, проблемы, связанные с глобальным изменением климата, являются главным внешнеполитическим приоритетом для сторонников демократов, в то время как проблема нелегальной иммиграции является приоритетом номер один для сторонников республиканцев, пишет Insider.

Между тем опросы, которые проходили после начала российской спецоперации на Украине, говорили о том, что американские избиратели тогда активно поддерживали предоставление масштабной помощи Киеву, отмечается в статье. За прошедший период США обеспечили Киеву значительную поддержку, особенно после того, как во главе Белого дома стал президент Джо Байден: его администрация уже выделила около $20 миллиардов на помощь в сфере безопасности.

Однако с наступлением зимы украинским силам придётся сложнее, предупреждают наблюдатели. В то время как этот затянувшийся конфликт, который продолжается уже десятый месяц, привёл к серьёзным экономическим последствиям в разных странах, подстегнув инфляцию и цены на энергоносители, констатирует Insider.

Ранее в этом месяце администрация Байдена запросила у конгресса выделить дополнительную помощь Украине в размере $37,7 млрд, надеясь реализовать эту инициативу до того, как демократы окончательно потеряют контроль над палатой представителей, говорится в статье. Новое республиканское большинство уже дало понять, что не намерено и дальше поддерживать масштабные программы помощи Киеву.

В частности, лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, который, как многие ожидают, вскоре возьмёт на себя роль спикера, в прошлом месяце заявил, что конгресс не должен предоставлять Украине «карт-бланш», призвав проявить больше ответственности при рассмотрении этого вопроса.

В свою очередь, член палаты представителей от штата Техас Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по иностранным делам, заявил недавно в телеинтервью, что Республиканская партия будет обеспечивать «более тщательный надзор, прозрачность и подотчётность» в том, что касается выделения помощи Киеву. «Мы не собираемся выписывать карт-бланш. Ослабляет ли это нашу волю помогать украинскому народу в его борьбе? Нет. Но мы собираемся делать это ответственно», — подчеркнул Маккол. 

Ещё один член палаты представителей от штата Огайо Майк Тёрнер, главный республиканец в комитете по разведке, также недавно выразил сомнения в том, что американские парламентарии должны поддерживать инициативу демократов о предоставлении $40 миллиардов на эти цели, говорится в статье.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.21 / Oxxxуmiron отсудил у Ромы Жигана авторские права на свои песни

17.11.22 / Еремин день: что нельзя делать в праздник 17 ноября

17.02.22 / Мнение: Четыре причины, по которым люди не вкладываются в своё здоровье

20.08.21 / Джинсы, которые помогут стилизовать фигуру: советы по выбору трендовых моделей

17.11.21 / Скандалы: Заблудились…

19.05.21 / Скандалы: Черный лед от «Лукойла»

29.11.22 / Мнение: О потерях Вооружённых сил Украины… Это надо видеть!

27.02.22 / Украина осталась без мечты: Зеленский подтвердил уничтожение “Мрии”

25.08.22 / Handelsblatt – ради экономии энергии в Германии снизят температуру в офисах и перестанут освещать памятники по ночам

01.08.22 / Назаров: Сочи усилят 2 иностранцами перед сезоном КХЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика