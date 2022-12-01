 

Вслед за Гарри и Меган: принц Дании Иоахим с женой принцессой Мари и двумя детьми переедут в США

01.12.2022, 12:10, Разное
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Через два месяца после того, как королева Дании Маргрете II лишила титулов внуков — детей Иоахима и Мари — принц и принцесса сообщили, что готовятся переехать из Европы в США уже в следующем году. Многие предполагают, что причина переезда кроется в обиде принца на свою мать, однако все куда прозаичнее: Иоахим получил должность в оборонно-промышленном комплексе в Вашингтоне. 

Известно, что дети пары — 10-летняя принцесса Афина и 13-летний принц Хенрик — отправятся в США вместе с родителями. Чем займутся еще двое чад от первого брака Иоахима с Александрой Мэнли — 23-летний принц Николай и 20-летний принц Феликс — датский дворец не уточняет. Отметим, что среди представителей европейских монархий переезд в США стал своеобразным трендом, начало которому в 2020 году положили принц Гарри и Меган Маркл.

Иоахим и Мари с детьми и королевой Маргрете II

В начале октября Маргрете II объяснила, почему лишила внуков королевских титулов. Напомним, что сразу после решения Ее Величества детей начали травить одноклассники. Кстати, в этом году 82-летняя королева Дании отметила 50-ю годовщину пребывания на троне. По этому случаю собрали 10 необычных фактов о ней в отдельном материале.

Напомним. что в апреле этого года супруга младшего сына королевы Дании Мари путешествовала по Камбодже. Эта поездка имела для нее особое значение — Камбоджа была первой страной, которую принцесса посетила в качестве патрона десять лет назад.


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