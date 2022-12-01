 

В сети появился трейлер третьего сезона “Эмили в Париже”

01.12.2022, 12:10, Разное
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Накануне стриминговый гигант Netflix опубликовал трейлер грядущего третьего сезона сериала “Эмили в Париже”. И, судя по первым кадрам, в новых сериях мы увидим еще больше роскошных нарядов главной героини Эмили Купер в исполнении актрисы Лили Коллинз. В тизере ее персонаж демонстрирует сразу несколько эффектных аутфитов: от вечерних платьев до повседневных, но ярких ансамблей, как, например, разноцветный джемпер в сочетании с мини-юбкой цвета зеленый металлик и высокими сапогами.

По сюжету третьего сезона Эмили придется выбирать между двумя вариантами карьеры: уехать из Парижа вслед за своей начальницей Мадлен (Кейт Уолш) или же остаться с наставницей Сильвией (Филиппина Леруа-Болье) во Франции. Кроме того, получит продолжение и любовный треугольник главной героини с двумя красавцами Габриэлем (Лукас Браво) и Алфи (Люсьен Лависконт).

Премьера новых серий на Netflix состоится 21 декабря. 


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