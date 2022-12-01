Употребление яиц благоприятно сказывается на функциях мозга

Приверженцы здорового рациона стараются включить яйца в повседневное меню. Известно, что регулярное употребление продукта уменьшает воспалительные процессы, укрепляет мускулы, улучшает иммунитет. Недавно специалисты обнаружили, что яйца имеют еще одно полезное свойство. Они улучшают когнитивные функции.

Продукт для хорошей работы мозга

В исследовании, результаты которого опубликованы в издании Nutritional Neuroscience, участвовали 79 добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет. Людям предлагали тесты, которые позволяли оценить их когнитивные способности на разных этапах эксперимента. Участники, которые регулярно употребляли яйца в период проведения исследования, показали лучшие результаты. Специалисты предполагают, что гидролизат белка, который образуется в процессе его расщепления, благотворно влияет на функции мозга. В частности, вещество улучшает творческие способности, гибкость ума, внимание, память, мышление. Однако в состав яиц входят и другие вещества.

И вывод ученых пока является лишь предположением.

Эксперты не рекомендуют отказываться от употребления желтков. Эта часть яиц, вопреки распространенному убеждению, не способствует концентрации холестерина. Желток содержит лютеин и зеаксантин, которые благотворно влияют на организм. Вещества также могут способствовать улучшению когнитивных функций.

Питание должно быть сбалансированным. Если рацион включает в себя продукты, необходимые для поддержания нормальных функций мозга, человек эффективно решает повседневные задачи.