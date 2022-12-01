 

Качество, а не количество: низкоуглеводная диета может только увеличить риск диабета, а не снизить его

01.12.2022, 11:58, Разное
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Тем, кто страдает диабетом или имеет высокий риск его развития, скорее всего, приходилось слышать о низкоуглеводной диете. Раньше многие специалисты утверждали, что такая система питания снижает вероятность появления или обострения болезни. Новое исследование показало, что это не совсем так. Качество потребляемых человеком углеводов, жиров и протеинов играет более важную роль, чем их количество.

Исследование и его результаты

В эксперименте, проведенном американскими врачами, использовалась информация, собранная у 203 541 добровольцев, у которых изначально не было диабета, и которые проходили медицинские обследования в период с 1984 по 2017 годы. Ученые наблюдали за состоянием людей в течение 30 лет. Каждые 4 года добровольцы заполняли анкеты, касающиеся их рациона.

Результаты исследования показали, что те, кто придерживался рациона, в котором присутствовали животные жиры и протеины, но было мало углеводов, имели на 35% более высокую вероятность диабета 2 типа. С другой стороны, участники, которые придерживались низкоуглеводной диеты с большим количеством растительных белков и липидов, имели на 6% более низкий риск заболевания. Отказ от рафинированных углеводов и сахара уменьшил вероятность диабета на 12 процентов.

Специалисты утверждают, что диета с низким содержанием углеводов, в которой присутствует много продуктов животного происхождения, увеличивает риск болезни. Насыщенные жиры повышают устойчивость к инсулину. Этот фактор может привести к развитию диабета.

Что касается низкоуглеводной диеты с большим количеством растительных продуктов, ученые утверждают, что клетчатка нормализует уровень глюкозы. И снижает вероятность появления диабета.

Следовательно, риск болезни определяется не столько количеством, сколько качеством компонентов, которые входят в состав пищи.


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