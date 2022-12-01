Росавиация предложила вернуть традицию аплодировать после посадки самолёта для моральной поддержки пилотов

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации Александр Васильевич Нерадько выступил с предложением возобновить традицию аплодировать после успешной посадки самолёта.

По его словам, это поможет пилотам в нынешней сложной ситуации.

В связи с сокращением поставок критически важных запчастей для обслуживания пассажирских самолётов пилотирование зачастую становится нетривиальной задачей.

– Есть запчасти которые мы можем производить сами, но это далеко не вся номенклатура. Некоторые наши заводы начинают осваивать сложное производство, но летать нужно уже сейчас, – пояснил руководитель Росавиации.

Участники совещания поддержали его идею о необходимости возвращении традиции аплодисментов после посадки, поскольку это поднимает настроение пилотов и увеличивает их рабочий настрой перед следующим полётом. Для этого планируется установить в салонах самолётов табло «Аплодисменты» рядом с индикатором «Ремни». Зажигаться оно будет только в случае успешной посадки, в остальных случаях аплодировать необязательно. Сама конструкция этого узла уже отработана – его периодически заказывают телеканалы.

—