 

Росавиация предложила вернуть традицию аплодировать после посадки самолёта для моральной поддержки пилотов

01.12.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации Александр Васильевич Нерадько выступил с предложением возобновить традицию аплодировать после успешной посадки самолёта.

Санкции против РоссииПо его словам, это поможет пилотам в нынешней сложной ситуации.

В связи с сокращением поставок критически важных запчастей для обслуживания пассажирских самолётов пилотирование зачастую становится нетривиальной задачей.

– Есть запчасти которые мы можем производить сами, но это далеко не вся номенклатура. Некоторые наши заводы начинают осваивать сложное производство, но летать нужно уже сейчас, – пояснил руководитель Росавиации.

Участники совещания поддержали его идею о необходимости возвращении традиции аплодисментов после посадки, поскольку это поднимает настроение пилотов и увеличивает их рабочий настрой перед следующим полётом. Для этого планируется установить в салонах самолётов табло «Аплодисменты» рядом с индикатором «Ремни». Зажигаться оно будет только в случае успешной посадки, в остальных случаях аплодировать необязательно. Сама конструкция этого узла уже отработана – его периодически заказывают телеканалы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Мнение: Письмо: “Нетерпеливая дура”

06.04.22 / Мнение: Встреча с последствиями Минских соглашений

08.11.22 / Нестор Летописец: что нельзя делать 9 ноября в церковный праздник

22.09.22 / За время правления Байдена реальные доходы американцев упали на $3000

05.01.22 / Ученые: шампанское обладает удивительным эффектом

05.06.21 / Силуанов пообещал россиянам компенсировать рост цен повышением налогов

30.06.20 / Загадка «деревни вампиров» в Белоруссии

01.07.22 / “Мокрые руки”: раскорячившаяся донельзя Волочкова едва не соскользнула с внушительного агрегата

07.01.22 / Светлана Крючкова рассказала о тяжелых осложнениях после коронавируса

01.07.22 / Балахоны – в отставку: актуальные модели утягивающих платьев на лето для женщин плюс-сайз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика