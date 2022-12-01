 

«Будут убирать снег на камеру и делать контент»: петербуржцы об активности чиновников в Сети

01.12.2022, 11:25, Разное
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Петербургские чиновники имитируют бурную деятельность в попытках заполнить соцсети своим контентом. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала «Площадь Восстания», комментируя посты по хештэгу «Делаем Петербург чище», который был запущен в поддержку работников коммунальных служб города.

Авторы канала обратили внимание на то, что пиар-служба Смольного публикует однотипные материалы об уборке в пабликах районных администраций, ЖКС и профильных комитетов.

Очень удобно, кстати говоря, оценивать ИБД (имитацию бурной деятельности) коммунальщиков по этим прилизанным и постановочным фотоотчетам», — отметили аналитики.

Журналисты не исключили, что качество уборки не улучшится, зато петербуржцы будут чаще наблюдать, как коммунальщики снимают свой «труд» на камеру, чтобы выложить в Сети.

«Почему-то нет сомнения, что в этом зимнем сезоне мы будем гораздо чаще наблюдать курсирующие по дворам “съемочные группы” коммунальщиков, которые будут убирать снег на камеру и делать контент», — написал с иронией автор.

Аналитики сервиса TGStat ранее заподозрили telegram-канал губернатора Александра Беглова в использовании ботов ради пиара. Сотрудники организации отмечали, что пресс-служба градоначальника пыталась симулировать интерес петербуржцев к работе губернатора на протяжении несколько месяцев. Итогом стал прирост тысячи подписчиков чуть ли не еженедельно, чего не наблюдалось даже на странице мэра Москвы Сергея Собянина.


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