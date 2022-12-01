 

“Дачи на берегу моря!”: перед смертью богач Жириновский оставил каждому россиянину большой подарок

01.12.2022, 11:05, Разное
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Один из самых ярких и популярных российских политических и государственных деятелей, основатель и лидер ЛДПР, бессменный депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года.

Он начал заниматься оппозиционной деятельностью еще в Советском Союзе, десятилетиями стол бок о бок с простым народом, всегда был готов услышать просьбы людей, поделиться своим мнением с руководством страны, он не боялся критиковать власть, но всегда защищал интересы родины.

Владимиру Жириновскому доверяли миллионы россиян. Его Либерально-демократическая партия представляла в парламенте интересы людей. Депутат любил говорить не только о проблемах прошлого и настоящего, он всегда давал прогнозы о будущем, которые зачастую сбывались с ювелирной точностью.

Перед смертью депутат оставил каждому россиянину большой подарок – надежду на роскошную жизнь в приморском домике. В одном из своих предсказаний он заявил, что наша страна образует на южных рубежах мощный союз.

“Зато на Юге будет мощнейший союз: Россия, Турция, Иран, Сирия. Все дачи у русских будут на берегу Средиземного моря!” – был уверен Владимир Жириновский.

Не зря ведь председателя ЛДПР считали пророком своего отечества. 75-летний политик, пожалуй, обладал даром предсказателя. Он был вполне состоятельным человеком, даже богатым, но деньги его не интересовали. Владимир Жириновский думал лишь о судьбе страны и народа. А народ, в свою очередь, сохранил в памяти его яркие цитаты.


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