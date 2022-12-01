 

“Я устал”: муж гражданки Израиля Собчак сделал заявление об отъезде из России

01.12.2022, 11:05, Разное
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Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, формально еврейкой не считается – иудейских кровей был только ее отец Борис Моисеевич Нарусович. Но мессианские учителя уверяют: суть еврейства не в рождении, а в хождении перед Творцом.

“Еврейство не сводится к рождению, оно сводится к хождению. Так что вопрос того, кто является евреем, это вопрос того, как живет человек”, – говорят они. А Людмила Нарусова живет правильно – отмечает все еврейские праздники от Рош-а-Шана до Песаха, является членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

Вот и ее дочка 20 сентября этого года в посольстве Израиля в Москве получила паспорт и стала теперь гражданкой Земли обетованной. В связи с этим ее второго мужа – актера и режиссер Константина Богомолова – без конца терзают вопросом, не собирается ли он покинуть родные палестины.

“Я устал от вопроса: “Уедете из России?” – вздыхает Богомолов. – Нет, у меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на земле”.

Стоит добавить, что в 2019-м муж Собчак стал худруком Театра на Бронной. В прошлом году его задекларированный доход составил 14,4 млн руб., тогда как его жена Ксения Собчак, судя по документации, заработала более 295 млн руб. Вряд ли в Израиле им светят такие деньги.


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