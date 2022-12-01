Рэпер T-Killah и Мария Тарасова впервые станут родителями

Рэпер T-Killah и его супруга Мария Тарасова готовятся стать родителями — об этом они сообщили в социальных сетях, опубликовав стильную “беременную” фотосъемку. И для T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов), и для Марии будущий малыш станет первенцем.

На новых снимках Мария позирует в кибер-готическом образе — черном белье, сетчатом комбинезоне и кожаных ботфортах на каблуке. Отметим, что пол ребенка будущие родители раскрывать не стали. Поклонники пары, которые давно ждали пополнения в звездной семье, отправились в раздел комментариев, чтобы поздравить кумиров.

А мы давно догадались! Будьте счастливы.

Вы будете прекрасными родителями.

Мы очень рады за вас! – такими сообщениями полнится личный блог Тарасовой.

Напомним, что T-Killah и Мария Тарасова (Белова) поженились 4 июля 2019 года. Спустя несколько дней после камерного бракосочетания влюбленные устроили грандиозное торжество в ресторане The Toy Moscow, где для молодоженов выступили приглашенные звезды Hamali & Navai, JONY и Zivert, а позже на сцену вышел и сам T-Killah.