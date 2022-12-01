 

«Полные склады техники» – польский эксперт опровергла утверждения о слабости России

01.12.2022, 9:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Западные санкции ограничили, но не прекратили поступление валютных доходов Москве. Кроме того, Кремль подготовился к боевым действиям на Украине, создав необходимые военные запасы. Всё это привело к тому, что ситуация в РФ не такая тяжёлая, как того хотелось бы Западу, признала эксперт Центра восточных исследований Ивона Вишневская в интервью TVN24.


АР

«К сожалению, возможности РФ по-прежнему большие», — признала в эфире TVN24 эксперт Центра восточных исследований Ивона Вишневская. В интервью она рассказала, какой груз ложится сейчас на российскую экономику. «Необходимо разделить две вещи. С одной стороны, текущие расходы на войну, которые должен покрывать российский бюджет, то есть транспорт, солдаты, ежедневные запасы продовольствия, а с другой стороны — военная техника, боеприпасы, которые уже были на складах», — пояснила она.

По её словам, на протяжении последних 10 лет в РФ реализуется программа перевооружения армии. «… Практически весь военный сектор работает на полную мощность с целью того, чтобы доставить в российскую армию это новое оружие, более модернизированную военную технику. Но это всё уже имеется, это не те расходы, которые нужно покрывать на настоящий момент», — объяснила она. 

Несмотря на то что у российского бюджета имеются серьёзные проблемы, аналитик уверена, что Кремль готовился к этому конфликту также с экономической стороны. Она считает, что самый большой пострадавший в этой истории — российское общество, у которого невероятная выдержка.

В интервью Вишневская также указала на то, что на смену европейским покупателям угля пришёл Китай и Индия, которые воспользовались благоприятными условиями импорта этого сырья, то есть 70-процентной скидкой. «Это страны, которые используют очень сложное экономическое положение России. Это ограничивает российские доходы, но эти доходы всё равно продолжают поступать», — резюмировала она в беседе с TVN24. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / Психиатр рассказал о простых способах снизить уровень стресса

18.03.22 / Максим Матвеев рассказал, какие фильмы смотрит со старшим сыном

04.02.22 / «Чувствую, как НАТО превращают в монстра»

18.11.22 / Победившие на выборах трамписты не намерены бесконечно спонсировать Украину

10.08.22 / Мнение: 10%-я инфляция в ЕС, масштабы вымирания европейцев и едят ли хлеб в Европе

01.05.22 / Эксперты ждут дальнейшего роста цен на продукты в Германии

19.10.22 / Мнение: Письмо: “Считала себя глубоко понимающей”

04.08.20 / Скандалы: Друзь ответит на вопросы о школьницах

04.08.21 / По многочисленным просьбам бизнеса в Москве рассмотрят возможность повторного введения QR-кодов

12.08.22 / Times – в случае войны с Китаем Америку ждут катастрофические потери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика