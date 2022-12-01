«Полные склады техники» – польский эксперт опровергла утверждения о слабости России

Западные санкции ограничили, но не прекратили поступление валютных доходов Москве. Кроме того, Кремль подготовился к боевым действиям на Украине, создав необходимые военные запасы. Всё это привело к тому, что ситуация в РФ не такая тяжёлая, как того хотелось бы Западу, признала эксперт Центра восточных исследований Ивона Вишневская в интервью TVN24.



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«К сожалению, возможности РФ по-прежнему большие», — признала в эфире TVN24 эксперт Центра восточных исследований Ивона Вишневская. В интервью она рассказала, какой груз ложится сейчас на российскую экономику. «Необходимо разделить две вещи. С одной стороны, текущие расходы на войну, которые должен покрывать российский бюджет, то есть транспорт, солдаты, ежедневные запасы продовольствия, а с другой стороны — военная техника, боеприпасы, которые уже были на складах», — пояснила она.

По её словам, на протяжении последних 10 лет в РФ реализуется программа перевооружения армии. «… Практически весь военный сектор работает на полную мощность с целью того, чтобы доставить в российскую армию это новое оружие, более модернизированную военную технику. Но это всё уже имеется, это не те расходы, которые нужно покрывать на настоящий момент», — объяснила она.

Несмотря на то что у российского бюджета имеются серьёзные проблемы, аналитик уверена, что Кремль готовился к этому конфликту также с экономической стороны. Она считает, что самый большой пострадавший в этой истории — российское общество, у которого невероятная выдержка.

В интервью Вишневская также указала на то, что на смену европейским покупателям угля пришёл Китай и Индия, которые воспользовались благоприятными условиями импорта этого сырья, то есть 70-процентной скидкой. «Это страны, которые используют очень сложное экономическое положение России. Это ограничивает российские доходы, но эти доходы всё равно продолжают поступать», — резюмировала она в беседе с TVN24.