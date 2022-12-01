ЕС пообещал Украине миллиарды, но увязал это с требованиями по борьбе с коррупцией

После начала конфликта Евросоюз выплатил Украине в общей сложности €19,7 миллиардов и объявил о дальнейшей финансовой помощи, пишет Das Erste. Однако в будущем деньги будут поступать только в том случае, если Киев исполнит определённые требования в области борьбы с коррупцией, мошенничеством и укрепления верховенства права. Перед началом российской спецоперации эксперты вынесли усилиям Киева «сокрушительный приговор».



AP

Евросоюз хочет «быстро и без бюрократических проволочек помочь украинскому населению», пострадавшему от последствий конфликта. После начала российской спецоперации в феврале он значительно увеличил свою помощь и объявил о дальнейшей финансовой поддержке. При этом ЕС должен убедиться, что деньги его налогоплательщиков не осядут в карманах украинских чиновников и олигархов, пишет Das Erste.

В июне в ходе визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала прогресс Украины в области реформ — и потребовала большего от президента страны Владимира Зеленского: «Вы многое сделали для укрепления верховенства права, но необходимо проводить дальнейшие реформы, например для борьбы с коррупцией или модернизации управления с целью привлечения инвесторов».

Управление, по её словам, функционирует, программа реформ, которую проводила Украина в последние годы, приносит свои плоды — однако существенные результаты требуются уже сейчас.

По словам вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, с начала конфликта ЕС выплатил Украине в общей сложности €19,7 млрд, не считая военной помощи. Так называемая макрофинансовая помощь в размере до €9 миллиардов направлена на предотвращение банкротства государства и покрытие текущих расходов, например выплату заработной платы и пенсий, а также поддержание транспортного сообщения. Эта макрофинансовая помощь, по сути, представляет собой кредиты на очень выгодных условиях, которые, однако, должны быть возвращены.

На ближайший год ЕС обещает кредитный пакет в размере до €18 млрд. Еврокомиссия завила, что деньги поступят только в том случае, если Киев выполнит определённые требования. Они изложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в мае: правительство Украины должно продемонстрировать удовлетворительный прогресс, например в подборе кандидатов в наблюдательные советы государственных банков, борьбе с непотизмом в судебной системе или усилении антикоррупционной прокуратуры.

В начале ноября вице-председатель Еврокомиссии Домбровскис представил программу помощи на 2023 год и подчеркнул: «Наша поддержка будет привязана к отраслевым и институциональным реформам, в частности, к тем, которые касаются борьбы с мошенничеством и коррупцией и укрепления верховенства права».

Еврокомиссия «внимательно изучает финансовые структуры в стране». Она хочет «соответствующих гарантий функционирования административных процедур и финансовых схем», прежде чем выделять средства из фондов ЕС.

В частности, Брюссель «проверяет, на что Киев тратит деньги и как контролирует их распределение». «Украинские власти взяли на себя обязательство своевременно и надлежащим образом устранить все выявленные изъяны», — подчёркивает представитель Еврокомиссии. Киев также должен подробно отчитаться об использовании миллиардов, обещанных на 2023 год.

В случае нарушений компетентные институты ЕС теоретически могут вмешаться — например, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) уполномочено проводить расследования на Украине. На основании международных соглашений Европейская прокуратура (EPPO) также имеет право собирать в стране доказательства. В марте Европейская прокуратура и офис генерального прокурора Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Однако Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Европейская прокуратура не принимают превентивных мер, а действуют только тогда, когда им становится известно о нарушениях.

Перед началом конфликта эксперты вынесли усилиям украинских властей по борьбе с коррупцией «сокрушительный приговор». В списке стран по индексу восприятия коррупции организации Transparency International Украина занимает 122-е место из 180. Это худший показатель в Европе. Рейтинг показывает, насколько коррумпирован государственный сектор страны в глазах экспертов и предпринимателей.

Согласно отчёту Европейской счётной палаты (ЕСА), на Украине широко распространена коррупция. Имеет место и «захват государства», то есть частные интересы существенно влияют на процессы принятия государственных решений. Для борьбы с этими явлениями ЕС «не разработал реальной стратегии». Он должен «вмешиваться более жёстко», говорится в специальном отчёте за сентябрь 2021 года, который, однако, по словам представителя Европейской счётной палаты, больше не отражает текущий статус.

Кроме того, «архив Пандоры», опубликованный в 2021 году, показывает, что Зеленский использовал подставные компании для сокрытия активов и поддерживал контакты с олигархом, обвиняемым в мошенничестве на миллиарды евро, пишет Das Erste.