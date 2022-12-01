«Пора домой» – в Госдуме предложили вернуть Татарстан в состав России

Депутат Государственной думы Евгений Ивакин предложил вернуть Татарстан в состав Российской Федерации. 30-летний политик считает, что наступило «время собирания земель».

Выступая на пленарном заседании, Ивакин допустил собрание межфракционной группы, которая определит, какими ещё регионами должна прирасти Российская Федерация.

– Наши новые субъекты Федерации – это замечательно. Две новые республики и две новые области. Донецк и Луганск, Запорожье и… И Крым в 2014-м – это замечательно. Но мы не должны останавливаться, – обратился он к коллегам. – Политическое руководство нашего поколения должно стать собирателями земель, это написано Богом на нашей карме, что мы живём в такое время. Время собирания земель, воссоединения и единения.

Парламентарий предложил «покончить со всеми этими -станами у границ России».

– Воля наших людей очевидна: осколки нужно склеить обратно в большую державу. Присоединить Казахстан, Узбекистан, Татарстан, все эти «-станы». Это же искусственные формирования. Нагулялись из-за Горбачёва и Ельцина, теперь пора домой. Провести референдумы или сразу, без церемоний созвать заседание Совета Федерации и принять решение – сказал Ивакин.

Речь депутата уже вызвала осуждение со стороны послов Казахстана и Узбекистана. О реакции со стороны дипмиссии Татарстана СМИ пока ничего не сообщают.

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