 

«Пора домой» – в Госдуме предложили вернуть Татарстан в состав России

01.12.2022, 9:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат Государственной думы Евгений Ивакин предложил вернуть Татарстан в состав Российской Федерации. 30-летний политик считает, что наступило «время собирания земель».

Выступая на пленарном заседании, Ивакин допустил собрание межфракционной группы, которая определит, какими ещё регионами должна прирасти Российская Федерация.

– Наши новые субъекты Федерации – это замечательно. Две новые республики и две новые области. Донецк и Луганск, Запорожье и… И Крым в 2014-м – это замечательно. Но мы не должны останавливаться, – обратился он к коллегам. – Политическое руководство нашего поколения должно стать собирателями земель, это написано Богом на нашей карме, что мы живём в такое время. Время собирания земель, воссоединения и единения.

Парламентарий предложил «покончить со всеми этими -станами у границ России».

– Воля наших людей очевидна: осколки нужно склеить обратно в большую державу. Присоединить Казахстан, Узбекистан, Татарстан, все эти «-станы». Это же искусственные формирования. Нагулялись из-за Горбачёва и Ельцина, теперь пора домой. Провести референдумы или сразу, без церемоний созвать заседание Совета Федерации и принять решение – сказал Ивакин.

Речь депутата уже вызвала осуждение со стороны послов Казахстана и Узбекистана. О реакции со стороны дипмиссии Татарстана СМИ пока ничего не сообщают.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.22 / Эксперты рассказали о пользе высокоинтенсивных тренировок для мозга

12.04.22 / Принимающий душ опоссум произвел фурор: Настоящая милота!

29.10.22 / Стало известно, как можно снизить риск развития слабоумия

23.09.22 / Шакира впервые о расставании с Жераром Пике в новом интервью: “Кажется, что это страшный сон”

21.03.22 / Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл раскрыла секрет ее молодости

27.02.21 / COVID против Свободы или Почему коронавирус убивает в основном англоговорящих?

04.10.22 / Скандалы: Новую часть бюджета России строго засекретили

01.03.22 / Мнение: Жестокий МРОТ, или неумелые помощники Налоговой

17.05.22 / Мнение: Письмо: “Благоговение перед водным сектором”

19.05.22 / Кроссовер Honda Prologue показали на первом тизере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика