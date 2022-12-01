 

Полковник Макгрегор – украинский конфликт лишь усилит Россию — вопреки надеждам США на обратное

01.12.2022, 8:10, Разное
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Американские лидеры рассматривали Украину через линзу, которая преувеличивала мощь Вашингтона и Киева и преуменьшала стратегические преимущества Москвы, и итог этих действий ни для кого не должен будет стать неожиданностью, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Как он пишет в статье для The American Conservative, к концу военного конфликта Вашингтон подтолкнёт Россию к тому, чтобы та существенно нарастила свой военный потенциал, то есть получит результат, противоположный тому фатальному ослаблению, на который рассчитывали США, вставая на путь конфронтации с Москвой.


AP

Национальные политические и военные лидеры, которые втягивали Америку в войны во Вьетнаме, на Балканах, в Афганистане и Ираке, чаще всего делали это, потому что были уверены, что борьба будет короткой и радикальной. Как уверен пишет бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, очередной жертвой такого мировосприятия стала Украина, которую американские высокопоставленные военные лидеры и их политические боссы рассматривали через линзу, преувеличивающую мощь Вашингтона и Киева и преуменьшающую стратегические преимущества Москвы.

Как пишет Макгрегор в статье для The American Conservative, администрация Байдена снова и снова совершает грех, который непростителен в любом демократическом обществе. Она отказывается сообщить американскому народу правду: вопреки популярному в западных СМИ нарративу об «украинской победе», в рамках которого любая противоречащая ему информация попросту отметается, Киев не побеждает и никогда не победит в этом конфликте. Тяжёлые потери, которые украинская сторона несла в течение нескольких месяцев в результате нескончаемой череды бессмысленных атак против российской обороны на юге страны, сильно ослабили её вооруженные силы.

Кроме того, европейские члены НАТО, чьи общества и экономики вынуждены нести основное бремя последствий этого конфликта, всё больше разочаровываются в опосредованной борьбе Вашингтона на Украине. Европейские граждане уже открыто ставят под сомнение достоверность сообщений СМИ о состоянии РФ и целях Америки в Европе.

Но и РФ тоже изменилась. Придя к выводу, что исходные предпосылки касательно готовности Вашингтона вести переговоры и искать компромисс были в корне неверными, Путин отдал военному руководству приказ разработать новые оперативные планы уже с новыми задачами. Другими словами, к концу военного конфликта на Украине Вашингтон подтолкнёт Россию к тому, чтобы та существенно нарастила свой военный потенциал, то есть он получит результат, противоположный тому фатальному ослаблению, на который рассчитывали Соединённые Штаты, вставая на путь конфронтации с Москвой. И такой итог не должен никого удивлять. 

«Начиная с речи Байдена в Варшаве, в которой американский президент, по сути, потребовал смены режима в Москве, его администрация отказывалась рассматривать внешнюю политику с позиций стратегии. Речь Байдена оказалась чрезвычайно эмоциональной и была пропитана идеологией морализаторского глобализма, столь популярного в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине. Однако, с точки зрения Москвы, она была равносильна карфагенскому миру. Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу «пленных не брать», означает, что исход следующей фазы украинского конфликта не только уничтожит украинское государство. Он также сокрушит остатки послевоенного либерального порядка и повлечёт за собой радикальный сдвиг сил и влияния по всей Европе — от Вашингтона в направлении Москвы и, в некоторой степени, Пекина», — заключает Дуглас Макгрегор.


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