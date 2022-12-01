 

Dagens Nyheter – Швеция потребовала от Турции ответных шагов по экстрадиции преступников

01.12.2022, 6:50, Разное
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Глава шведского МИД Тобиас Бильстрём потребовал от Турции экстрадиции преступников в Швецию, пишет издание Dagens Nyheter. После трёхсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции по вопросу вступления североевропейских стран в НАТО, информация о результатах переговоров со стороны Стокгольма не поступала. Тем не менее, Анкара продолжает настаивать на своих ранее выдвинутых требованиях к скандинавским государствам.


AP

Одним из камней преткновения для Турции является требование об экстрадиции из Швеции лиц, которых турецкое правительство считает террористами. В преддверии переговоров министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём, в свою очередь, заявил, что Стокгольм ждёт таких же мер от Анкары. «Мы заинтересованы в сотрудничестве правоохранительных органов Турции и Швеции. Это важно, потому что мы наблюдаем то, как преступники совершают правонарушения в Швеции, а затем бегут в Турцию. Мы хотим иметь возможность вернуть этих людей, чтобы привлечь их к ответственности в Швеции», — заявил Бильстрём перед встречей в Бухаресте во вторник, пишет Dagens Nyheter.

Чем на самом деле закончились переговоры, пока неизвестно, поскольку главы МИД Финляндии и Швеции не стали раскрывать подробности встречи журналистам на месте. Министерство иностранных дел Финляндии написало в Twitter, что страны добились прогресса в соответствии с соглашением, которое они заключили с Турцией этим летом, и что с этой страной продолжаются «конкретные переговоры». Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что его страна оценивает прогресс, достигнутый в соответствии с соглашением, и что на встрече были указаны те ожидания, которые Турция возлагает на Финляндию и Швецию, пишет издание.

В последние недели генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил давление на Турцию и Венгрию, которые ещё не одобрили членство Финляндии и Швеции, призвав на прошлой неделе «как можно скорее ратифицировать заявки». По мнению генсека, Финляндия и Швеция выполняют соглашение, заключённое с Турцией. «В работу по составлению меморандума, конечно, был вовлечён генсек НАТО, но выполнение условий лежит на всех трёх подписавших его государствах. Я не хочу опережать этот процесс. Только после того, как будут выполнены все условия, и только тогда, когда все стороны это подтвердят, произойдёт ратификация турецким парламентом», — заявил Бильстрём. Дипломат надеется приехать в Турцию с визитом до конца года, резюмирует Dagens Nyheter.


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