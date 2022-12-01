 

Times – христиан в Англии и Уэльсе осталось меньше половины населения

01.12.2022, 6:50, Разное
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Доля верующих христиан в Англии и Уэльсе упала ниже половины, тогда как доля атеистов с начала тысячелетия почти утроилась. Как пишет The Times, это является знаменательным моментом для двух исторически христианских стран, где ещё в 2001 году доля христиан составляла 71,7%, а сегодня — всего 46,2%.


AP

По данным последней переписи, доля верующих христиан в Англии и Уэльсе впервые в истории упала ниже половины, тогда как доля атеистов с начала тысячелетия почти утроилась. Кроме того, уже 37,5% населения заявили, что не принадлежат ни к какой религии.

Как пишет  The Times, это является знаменательным моментом для двух исторически христианских стран. Ещё в 2001 году доля христиан составляла 71,7%, в 2011 году она упала до 59,3%, а сегодня составляет всего 46,2%.

В общей сложности 10,8% населения Англии и Уэльса теперь принадлежат к нехристианским религиям, в 2011 году их было 8,4%. При этом доля мусульман увеличилась с 4,8% до 6,5% населения, то есть с 2,7 миллионов до 3,9 миллионов человек, что чуть больше, чем всё население Уэльса.


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