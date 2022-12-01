Мнение: О, пожалуй, самой лучшей оценке результатов России в СВО… Не ожидали?



Фото © Пресс-служба НАТО

Чего добилась #Россия за 280 дней специальной военной операции?

Опасный вопрос. Ведь с сегодняшнего дня публикация любых оценок, касающихся военной деятельности РФ, в инфопространстве — чревата. Ибо при получении иностранными источниками эти сведения могут быть использованы против безопасности страны. И ей, возможно, будет нанесён непоправимый ущерб, даже если такие оценки — всего лишь личное мнение Васи Пупкина.

Остаётся надеяться, что исключением из этого правила являются сведения, прогнозы и оценки, которые уже получены теми самыми иностранными источниками. Более того, уже и озвучены ими. И вот здесь — ну о-о-очень интересное…

Сейчас на Западе, не говоря уже о наших юго-западных соседях, дико популярно мнение, что «девять месяцев спустя [после начала СВО] Россия продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей». А #Украина, соответственно, «неумолимо идёт от победы к победе, и ничто не может её остановить». Совсем как Мобуту Сесе Секо в своё время. Об этом говорит глава американского ОКНШ генерал Марк Милли. Об этом заявляет и генсек НАТО Йенс Стонтенберг. Последний высказался на эту тему несколько раз перед разными аудиториями за последние недели. Похоже на мантру, ага.

Всё, оценка дана? Финиш? Расходимся?

Объективно говоря, процессы нужно рассматривать в динамике. Посмотрим же за динамикой заявлений высокопоставленных западных чиновников.

9 апреля, после первого «жеста доброй воли» России глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне визита в Киев заявил, что этот вооружённый конфликт «должен быть выигран на поле боя». Он не сообщил точно, кем, но из контекста и места всё было понятно без слов.

Жозеп Боррель — «штафирка», бюрократ, ни грана не смыслящий в военном деле? Допустим. Но вот уже в мае, когда «жестов» со стороны России поднакопилось, уже Йенс Столтенберг заявил, что Украина может победить Россию. И кое-какие события склоняли к такому мнению. Пока в сентябре, после объявления в РФ о начале частичной мобилизации тот же Йенс Столтенберг не высказался в таком ключе, мол, НАТО должно «доказать, что президент [России Владимир] #Путин не победит на поле боя».

Прошёл ещё месяц. И неутомимый Йенс Столтенберг опять слегка сместил акценты. «Мы не можем позволить Путину победить, это стало бы катастрофой для Украины и сделает НАТО более уязвимым», — пояснил он свежую позицию Альянса. Тем временем Марк Милли неожиданно признал, что Украина не сможет достичь в обозримом будущем полной военной победы, несмотря на то, что #Россия, по его выражению, «проиграла в стратегическом плане, проиграла в оперативном плане и проиграла в тактическом плане». И даже призвал использовать возможное зимнее затишье для поиска дипломатических решений. Да, ему потом прилично досталось за эти слова, и пришлось выкручиваться. Но — всё было сказано достаточно чётко.

Наконец, Йенс Столтенберг опять расставил акценты. «Было бы большой ошибкой недооценивать Россию, заявил он пять дней назад. — Она сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск. И готова нести существенные потери. И готова причинять страдания украинскому народу… Мы должны продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что эта поддержка имеет свою цену. Ибо если мы позволим Путину победить, всем нам придется заплатить гораздо дороже… Мы не можем допустить, чтобы Украина проиграла».

Что ж, это по-своему тоже результат — переход от бодрого «с нашей помощью Украина победит» к отчаянному «мы должны любой ценой не дать Украине проиграть». На фоне громких реляций об «украинских победах» — это как ушат холодной воды. Хотя призванные по мобилизации 300 тыс. россиян только-только закончили подготовку в учебных центрах на территории РФ и лишь выдвигаются в зону СВО.

Как же сместятся акценты #НАТО дальше?

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