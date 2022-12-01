 

Мнение: Разговор у камелька-2. О коллективной ответственности

01.12.2022, 5:50, Разное
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Продолжаю формат неспешного разговора на острые темы, сегодня у нас – тема коллективной ответственности россиян. Глупо возмущаться, глупо спорить, глупо доказывать, что “это неправильно”. Давайте просто вспомним хотя бы… свой национальный опыт возлагания коллективной ответственности, который процветал в Советском Союзе и потом благополучно – и в самых хамских формах – перетек оттуда уже и в “новую Россию”.

Вопрос не в том, удастся ли нам как-то отбрехаться от коллективной ответственности за всё, что творится в 2022 году усилиями РФ, ее армии и неких частных структур, но так же выступающих от имени РФ. С самого начала ясно, что отбрехаться не удастся. Пора думать, как нам с этим жить ближайшие лет 50.

Источник: Размышления вольного социолога


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