“Все”: сорвавшавшуюся с огромной высоты Буланову не удалось спасти

Экстремальные

трюки, тяжелые погодные условия, грим и килограммовые костюмы — на что только

не идут артисты ради развлечения своей публики. Нередко случается так, что во

время репетиций или съемок клипов звезды получают травмы. Вот и на днях поклонники

певицы Татьяны Булановой сильно испугались за жизнь артистки.

В своих

социальных сетях 53-летняя женщина опубликовала шокирующее видео своего

падения. Кажется, будто сорвавшуюся с огромной высоту Буланову внизу ждет

только жесткий асфальт. Возможно, такими кадрами авторы задумки хотели создать

иллюзию, якобы Татьяну Буланову не удалось спасти.

На самом деле, весь

секрет скрывался в ракурсе съемки. К ней присоединили специальный страховочный

шнур, благодаря которому сцена падения получилась очень реалистичной. Трос

тянул Татьяну Буланову не вниз, а в сторону, но для зрителя — это совершенно

незаметно.

“Если

работать над реализацией идеи, все получается”, — написала Татьяна

Буланова.

Часть поклонников

артистки не поддержала такую идею. Для многих ровесников Татьяны привычнее

видеть эстетичную картинку поющей звезды, а не такие эпичные этюды. А вот

молодой аудитории Булановой такие идеи пришлись по нраву — они с нетерпением

ждут выхода клипа.