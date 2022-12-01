“Все”: сорвавшавшуюся с огромной высоты Буланову не удалось спасти
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Экстремальные
трюки, тяжелые погодные условия, грим и килограммовые костюмы — на что только
не идут артисты ради развлечения своей публики. Нередко случается так, что во
время репетиций или съемок клипов звезды получают травмы. Вот и на днях поклонники
певицы Татьяны Булановой сильно испугались за жизнь артистки.
В своих
социальных сетях 53-летняя женщина опубликовала шокирующее видео своего
падения. Кажется, будто сорвавшуюся с огромной высоту Буланову внизу ждет
только жесткий асфальт. Возможно, такими кадрами авторы задумки хотели создать
иллюзию, якобы Татьяну Буланову не удалось спасти.
На самом деле, весь
секрет скрывался в ракурсе съемки. К ней присоединили специальный страховочный
шнур, благодаря которому сцена падения получилась очень реалистичной. Трос
тянул Татьяну Буланову не вниз, а в сторону, но для зрителя — это совершенно
незаметно.
“Если
работать над реализацией идеи, все получается”, — написала Татьяна
Буланова.
Часть поклонников
артистки не поддержала такую идею. Для многих ровесников Татьяны привычнее
видеть эстетичную картинку поющей звезды, а не такие эпичные этюды. А вот
молодой аудитории Булановой такие идеи пришлись по нраву — они с нетерпением
ждут выхода клипа.
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