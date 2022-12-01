Мнение: Прецеденты

Российский постпред при ООН Небензя сегодня заявил, что «…инициатива Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН является попыткой придать беззаконию в отношении РФ форму легитимности…»

Речь идет о предложении ЕС создать международный трибунал в отношении Путина и лиц, причастных к событиям 24 февраля и предшествующих ему.

Здесь нужно понимать следующее. По аналогии с Нюрнбергским трибуналом (а прецедент существует, поэтому логично, что к нему обращаются) принципиальное решение о создании такого специального органа выдвигается до окончания боевых действий. Впервые о трибунале над гитлеровской верхушкой вопрос был поднят на Ялтинской конференции 1945 года, причем Черчилль выступал за внесудебную расправу, но Рузвельт и Сталин твердо стояли именно за создание специального суда.

Реальные решения, конечно, принимались уже после войны – Устав Трибунала был принят в августе 1945 года, сам процесс начался в конце осени этого же года. Тем не менее, согласованные решения были приняты заранее.

В этот раз все повторяется. Боевые действия продолжаются, но их исход вызывает все меньше сомнений. А потому логично ставится вопрос «что после».

Почему ставится вопрос о новом трибунале? Потому что ситуация совершенно нестандартная. Речь идет о стране, обладающей ядерным оружием и входящей в пятерку стран – постоянных членов ООН. Требуется не просто навязанное капитуляцией решение, а решение, обладающее юридической базой. Ее может дать только приговор, но ни один из имеющихся сегодня международных судебных органов не обладает полномочиями в решении подобных вопросов.

Поэтому их будут создавать, причем так же, как и для Нюрнбергского трибунала – на беспрецедентной основе. То есть – этот трибунал также должен будет стать эксклюзивным и единственным в своем роде, а после завершения работы он будет распущен.

Безусловно, нынешние власти в Кремле не признают в принципе подобное решение, что логично. Но последовательность тоже сомнений не вызывает: вначале капитуляция – затем трибунал. Причем вполне вероятно, что в отличие от капитуляции Германии, никто Россию оккупировать не будет. Но будут найдены такие формы убеждения, при которых все обвиняемые будут выданы трибуналу безо всяких условий. Опять же, прецедент имеется – Милошевич был выдан властями Югославии, но сама Югославия при этом не была оккупирована коалицией победителей.

Совершенно не зря всех российских пропагандистов внезапно обеспокоила тема условной Гааги. Они (во всяком случае, ведущий пул пропагандистов) попадут на трибунал, пускай и на задние скамейки. Здесь уже начинает работать банальный шкурный страх. И пускай это не прямо завтра, но перспектива становится всё более пугающей, отчего их начинает трясти.

Теперь вот и Небензя. Ему особо не позавидуешь, так как его и выдавать не нужно, он уже там. Но тема его выступления – та же самая. Про трибунал. Постепенно эта история начинает становиться мейнстримной.

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