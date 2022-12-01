 

«С каждым днём на 1 км длиннее» – RMF24 рассказало о строительстве «забора» на границе с Калининградской областью

01.12.2022, 5:22, Разное
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Строительство заграждения на польско-российской границе идёт полным ходом. Хотя в целях безопасности пограничная служба не сообщает, сколько метров уже было возведено, по оценкам, «забор» ежедневно удлиняется примерно на 1 км, пишет RMF24. Радиостанция обращает внимание на то, что жители приграничных районов понимают необходимость стройки, но относятся к ней без особого энтузиазма.


АР

Строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью в настоящий момент идёт в трёх местах и за него ответственны военные сапёры. В целях безопасности пограничная служба не даёт информацию о том, сколько метров уже было возведено, но приблизительно это — 1 км в сутки, пишет на портале RMF24 польский журналист Пётр Булаковский. 

Несмотря на то что жители приграничных районов понимают, что эта инвестиция необходима с целью предотвращения повторения миграционного кризиса, который имел место на польско-белорусской границе, они относятся к ней без особого энтузиазма. 

«Такая профилактика целесообразна, потому что она не требует больших затрат. Лучше действовать заранее, чем потом быстро что-то строить», — говорит, однако, один из жителей приграничного города Бартошице. Другие говорят, что они не видят масштабного перемещения военной техники и что в итоге строительство заграждения для них практически незаметно.

Россияне, которые до сих пор появляются на погранпереходах с Польшей, в свою очередь, уверены в том, что строительство «забора» — это ненужная инвестиция, что никакого физического барьера быть не должно. «Они, однако, скорее всего, забывают о том, что пересечение границы в диких местах всё равно незаконно. Давайте напомним, что строительство заграждения связано с вызывающими тревогу данными о запуске рейсов с Ближнего Востока и из Африки в аэропорт Калининграда», — напомнил журналист. 

«За последние годы в зоне действия Варминско-Мазурской пограничной охраны было построено шесть наблюдательных вышек, оснащённых средствами наблюдения 24 часа в сутки, днём ​​и ночью. Вышки используются пограничниками для осуществления наблюдения и надзора за участками государственной границы. Изображение с камер передаётся в так называемые локальные центры наблюдения на постах пограничников», — объясняет майор Мирослава Александрович.

Объекты расположены на разном расстоянии от государственной границы. Они не замаскированы, их очень хорошо видно, их высота достигает 35 м и 50 м, пишет издание.


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