 

Hürriyet Daily News – в Турции предупредили, что наземная операция в Сирии может начаться в любое время

01.12.2022, 5:22, Разное
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Турция проведёт на севере Сирии наземную операцию в любое время, когда сочтёт необходимым, передаёт Hürriyet Daily News. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, сейчас Анкара проводит серьёзную подготовку «к нейтрализации выбранных целей», связанных с курдскими Отрядами народной самообороны.


АР

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна проведёт наземную операцию в Сирии тогда, когда сочтёт необходимым: «завтра, на следующей неделе, в любое время», пишет Hürriyet Daily News. 

«Эта операция может быть проведена в любое время», — отметил Калын, подчеркнув, что идёт серьёзная подготовка «к нейтрализации выбранных целей».

Как напоминает издание, турецкие военные начали массированные воздушные операции против Рабочей партии Курдистана и курдских Отрядов народной самообороны на севере Сирии после взрыва на проспекте Истикляль в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек и 81 человек получил ранения. 23 ноября президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что авиаудары — это только начало и страна проведёт наземную операцию в городах к западу от реки Евфрат.

«В соответствии с соглашением 2019 года эти отряды должны находиться на расстоянии около 30 километров от границы. Когда это соглашение было нарушено, мы вмешались и провели все операции в этих пределах», — уточнил Калын.

По его словам, Турция ведёт переговоры с США и Россией, предупреждая, что, если Отряды народной самообороны «проникнут на турецкую землю», Анкара «немедленно ответит». При этом, по данным средств массовой информации, США и РФ вмешались в ситуацию, обратившись к курдам в Сирии «с просьбой отступить и подчиниться «30-километровой сделке».

28 ноября Associated Press сообщило, что командующий российскими силами в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко встретился с представителем Демократических сил Сирии, ядро которых составляют курдские Отряды народной самообороны, Мазлумом Абди и предупредил его о наземной операции Турции. Днём позже пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подчеркнул, что американские силы на севере Сирии сократили количество совместных патрулей с этим сирийским военным альянсом, пишет Hürriyet Daily News.


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