 

Элитная аренда подешевела на треть

01.12.2022, 4:15, Разное
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Предложение квартир на элитном рынке аренды Москвы продолжает расти на фоне невысокого спроса потенциальных арендаторов. Это неизбежно ведет к снижению ставок аренды.

Средние ставки в объявлениях о сдаче в аренду элитного жилья сократились на 7%, до 330 тыс. рублей в месяц. Однако реальные ставки, действующие при заключении сделки, сократились существеннее – на 30% за год, до 200 тыс. рублей.

Предложение элитной аренды за год увеличилось почти в два раза, а спроса – сократился на 21%. Перегретый во время пандемии сегмент, позволявший арендодателям диктовать свои условия, постепенно возвращается к рыночным ценам.

Большое количество квартир в предложении позволяет арендодателям активно торговаться. В результате средний дисконт за год вырос почти в два раза, до 16%. Сейчас каждая вторая сделка на рынке элитной аренды совершается со скидкой.

Аналитики рынка советуют владельцам квартир не заниматься учетом упущенной выгоды, а правильно оценивать текущую ситуацию на рынке и проявлять гибкость. Сейчас самым эффективным способом сдачи элитного жилья в аренду является предоставление скидки.

Падение продаж коснулось и элитного рынка новостроек, где с начала года спрос сократился на 46%. На это напрямую повлияли рекордные цены в сегменте. В октябре стоимость “квадрата” в высокобюджетных ЖК достигла 1,73 млн рублей.


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