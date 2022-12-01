 

FAZ – после брексита Великобритания недосчиталась десятков тысяч врачей из ЕС

01.12.2022, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британская система здравоохранения в значительной степени зависит от притока врачей из ЕС и стран ЕАСТ, пишет Frankfurter Allgemeine. Выход Великобритании из Евросоюза усугубил уже существовавшую нехватку квалифицированных кадров. По данным аналитического центра Nuffield Trust, для того, чтобы полностью компенсировать нехватку медицинского персонала, в 2021 году в Великобритании должны были бы обосноваться более 41 тыс. врачей из ЕС или стран ЕАСТ.


AP

Недавнее исследование показало, что брексит усугубил нехватку медицинского персонала в Великобритании. По данным аналитического центра Nuffield Trust, в британской системе здравоохранения не хватает около 4000 врачей из стран ЕС по наиболее важным специальностям. «Увеличение числа сотрудников» из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) «замедлилось» и «упало ниже прогнозируемого уровня», говорится в исследовании, опубликованном в воскресенье, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Исследователи отмечают, что британская система здравоохранения в значительной степени зависела от врачей из ЕС, особенно до брексита. В первую очередь это касалось отделений анестезиологии, педиатрии, кардиохирургии и психиатрии. Согласно исследованию, для того, чтобы полностью компенсировать нехватку персонала, в 2021 году в Великобритании должны были бы обосноваться более 41 тыс. врачей из ЕС или стран ЕАСТ, к которым относятся Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Для того чтобы преодолеть кризис, системе здравоохранения требуются не менее 4 тыс. новых кадров.

«Очевидной причиной смены тенденции в 2015 и 2016 годах» исследователи считают результаты референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе. Помимо первоначальной неопределённости из-за новых правил въезда и трудоустройства, к снижению числа врачей из ЕС также привели более строгие визовые предписания и «ухудшение условий труда» в системе здравоохранения.

Результаты исследования показывают, что «стагнация числа врачей из ЕС» усугубила существующую нехватку медицинского персонала в тех областях, где Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) не могла «обеспечить достаточное количество квалифицированных кадров» и ранее.

Исследование было опубликовано в то время, когда «сотрясаемая кризисами» Национальная служба здравоохранения столкнулась со многими проблемами после долгих лет недостаточного финансирования. Помимо нехватки врачей и медсестёр, одной из главных проблем остаются длительные очереди на получение некоторых видов лечения на фоне пандемии коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.20 / Джек-прыгун – жуткий враг английского общества

25.12.21 / Мнение: О долгой и мучительной агонии России

15.11.22 / Independent – Риши Сунак обвинил Россию в использовании еды как оружия

24.10.21 / Осенние овощи, которые укрепят здоровье. Сейчас самое время ими лакомиться

18.10.22 / В Подмосковье в многоквартирном доме взорвался газ

22.02.22 / Крис Нот вышел на связь с поклонниками впервые после обвинений в сексуальном насилии

30.01.22 / Совет диетолога: почему нельзя отказываться от мяса

28.01.22 / Мнение: О конфискации у россиян долларов и евро… Решение принято?

08.12.21 / На новогодние праздники вход в ЦУМ станет платным

06.09.21 / Россияне начали скупать зимнюю одежду и обувь с лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика