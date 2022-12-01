FAZ – после брексита Великобритания недосчиталась десятков тысяч врачей из ЕС

Британская система здравоохранения в значительной степени зависит от притока врачей из ЕС и стран ЕАСТ, пишет Frankfurter Allgemeine. Выход Великобритании из Евросоюза усугубил уже существовавшую нехватку квалифицированных кадров. По данным аналитического центра Nuffield Trust, для того, чтобы полностью компенсировать нехватку медицинского персонала, в 2021 году в Великобритании должны были бы обосноваться более 41 тыс. врачей из ЕС или стран ЕАСТ.



AP

Недавнее исследование показало, что брексит усугубил нехватку медицинского персонала в Великобритании. По данным аналитического центра Nuffield Trust, в британской системе здравоохранения не хватает около 4000 врачей из стран ЕС по наиболее важным специальностям. «Увеличение числа сотрудников» из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) «замедлилось» и «упало ниже прогнозируемого уровня», говорится в исследовании, опубликованном в воскресенье, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Исследователи отмечают, что британская система здравоохранения в значительной степени зависела от врачей из ЕС, особенно до брексита. В первую очередь это касалось отделений анестезиологии, педиатрии, кардиохирургии и психиатрии. Согласно исследованию, для того, чтобы полностью компенсировать нехватку персонала, в 2021 году в Великобритании должны были бы обосноваться более 41 тыс. врачей из ЕС или стран ЕАСТ, к которым относятся Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Для того чтобы преодолеть кризис, системе здравоохранения требуются не менее 4 тыс. новых кадров.

«Очевидной причиной смены тенденции в 2015 и 2016 годах» исследователи считают результаты референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе. Помимо первоначальной неопределённости из-за новых правил въезда и трудоустройства, к снижению числа врачей из ЕС также привели более строгие визовые предписания и «ухудшение условий труда» в системе здравоохранения.

Результаты исследования показывают, что «стагнация числа врачей из ЕС» усугубила существующую нехватку медицинского персонала в тех областях, где Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) не могла «обеспечить достаточное количество квалифицированных кадров» и ранее.

Исследование было опубликовано в то время, когда «сотрясаемая кризисами» Национальная служба здравоохранения столкнулась со многими проблемами после долгих лет недостаточного финансирования. Помимо нехватки врачей и медсестёр, одной из главных проблем остаются длительные очереди на получение некоторых видов лечения на фоне пандемии коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine.