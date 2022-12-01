 

Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из “Песни года” вслед за Ротару

01.12.2022, 2:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Валерий Леонтьев уже давно улетел на свою виллу в США к жене
Людмиле Исакович. Ей, очевидно, теперь и будет петь про “Ночной
звонок” и “Казанову”. В году оные осенью он обычно возвращался
на заработки в России, а в этом году остался в престижном месте Майами – Surfside. Там ведь солнце, океан и комфортные пляжи с золотым песком!.. И даже ради
“Песни года” артист решил не приезжать в морозную Москву.

На официальном сайте нет ни одной актуальной даты
концертов певца в России или за рубежом. А запланированные концерты отменены.
Например, Валерий Леонтьев должен был выступить в Новосибирске в мае 2021 года,
однако мероприятие перенесли. Потом планировалось, что артист споет в столице
Сибири 15 марта 2022 года, но концерт снова был перенесен – теперь на 9 ноября
2023-го.

Журналисты не раз задавали вопрос директору певца о том,
когда же Валерий Яковлевич возобновит гастрольную деятельность. Но им было
сообщено, что в планах у Леонтьева пока что только отдых. Мол, это связано и с
возрастом исполнителя, и с тем, что летом он обычно старается не работать, да и
вообще не напрягаться.

Не участвуют в нынешней “Песне года” София Ротару,
Кристина Орбакайте, Ани Лорак. Но это связано с политической ситуацией в
стране.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.20 / Мэр российского города на патриотическом митинге ко Дню флага прорекламировал онлайн-казино

25.10.22 / Adidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний – его осудила даже Ким Кардашьян

16.11.22 / “Никчемная биомасса”: Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки

22.09.22 / Мнение: Венерическая проблема американцев, нехватка учителей в США и замена китайцев на тайваньцев

03.05.22 / Мнение: Ни дюймом больше

15.06.21 / Джессика Бил впервые рассказала о рождении второго ребенка: “Я была напугана”

14.03.22 / «Не хочу быть человеком, который закроет сам себя»

24.08.22 / Когда счастье бывшего не даёт покоя – Личное мнение

27.08.20 / Татьяна Навка прокомментировала слухи о третьей беременности

25.12.20 / Китайская компания продавала ханукальные свечи под видом рождественских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика